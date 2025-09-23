[2025 한국브랜드만족지수 1위] 자체 디자인개발 편집디자인 기업, 지구컴즈

지구컴즈가 ‘2025 한국브랜드만족지수 1위’ 고객만족브랜드(디자인전문기업) 부문을 5년 연속 수상했다.지구컴즈는 2004년부터 현재까지 21년간 운영되어온 편집디자인 전문기업이다. 기업의 CI·BI부터 명함, 브로슈어, 카탈로그, 리플렛, E-Book 등 다양한 홍보물의 디자인 및 인쇄를 전담하며, 전문성과 신뢰를 함께 쌓아왔다.특히, 지구컴즈는 전문가 플랫폼 ‘크몽’이 공식 인증한 상위 2% 프라임 전문가로 ‘크몽 디자인 어워즈’를 수상하는 영예를 안았으며, ‘숨고’에서는 디자인 부문 고용1위를 기록하며 시장에서의 입지를 굳건히 하고 있다.이외에도 서울과 대전에 개설된 디자인센터에 20명 이상의 디자이너를 보유, 기업부설연구소를 통한 새로운 디자인개발에 힘쓰며, 로고 및 인쇄물 전문 지구컴즈, 명함 전문 명함천사, 판촉물 전문 기쁨닷컴 사이트를 운영하고 있다.㈜지구컴즈 관계자는 “고객 한 분 한 분의 니즈를 소중히 여기며, 더 나은 디자인과 편리한 서비스를 위한 고민을 멈추지 않겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com