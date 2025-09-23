[2025 한국브랜드만족지수 1위] 다이어트 전문 브랜드, 스키니랩

스키니랩은 건강기능식품 전문 기업 헬스밸런스(주)(대표 장은영)의 다이어트 전문 브랜드로, 10년간의 노하우를 바탕으로 소비자들로 하여금 꾸준히 사랑받고 있다. 다이어트 개별 인정형 신소재를 발굴하고 독자적인 제품을 개발해 선보이며 론칭 후 홈쇼핑을 통해서만 약 5,000억 원의 매출을 기록하는 등 다이어트 시장 내 대표 브랜드로 입지를 다지고 있다.
특히, 다이소와 손잡고 전용 브랜드 ‘브이렉스 바이 스키니랩’을 9월 론칭했다. 이번 협업으로 다이소 온·오프라인몰에서만 만나볼 수 있는 신제품 2종을 선보이며, 합리적인 가격에 건강관리의 새로운 선택지를 제공한다.
대표 제품 ‘브이렉스 프레스팝 멀티비타민’은 국제식품전시회 수상 및 국내 특허 기술로 구현된 팝캡 형태로, PET 병에 결합해 간편하게 비타민 워터를 완성할 수 있다. 밀폐성과 영양소 보존력이 뛰어난 특수 팝캡을 사용하여 빛과 온도, 습도에 약한 비타민을 안전하게 지켜주어 언제 어디서나 신선하게 즐길 수 있다.
스키니랩 관계자는 “고객 중심의 혁신적인 제품 개발을 이어온 결과, 한국브랜드만족지수 1위 5년 연속 수상이라는 값진 결과를 얻을 수 있었다고 생각한다”며 “브이렉스 바이 스키니랩 론칭을 시작으로, 건강을 더욱 쉽고 재미있게 챙길 수 있는 접근성을 높여가겠다”고 밝혔다.
이홍표 기자 hawlling@hankyung.com
