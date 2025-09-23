[2025 한국브랜드만족지수 1위] K-뷰티 ‘헤어케어’ 선두 브랜드, 박준뷰티랩

박준뷰티랩이 ‘2025 한국브랜드만족지수 1위’ 뷰티(이미용) 부문을 3년 연속 수상했다.박준뷰티랩은 대한민국 대표 이미용 브랜드로, 전국의 헤어살롱 네트워크를 활용해 헤어 전문가들의 경험과 노하우를 바탕으로 제품 개발을 진행하고 있다. 특히 현장에서 활동하는 헤어디자이너들의 철저한 검증 과정을 거친 제품들만 시장에 선보이고 있어, 살롱에서 실제 사용되는 전문가급 품질의 제품을 경험할 수 있다는 것이 큰 장점이다.박준뷰티랩의 제품들은 현재 올리브영을 비롯해 이마트, 홈플러스, 롯데마트 등 주요 유통채널 1,500여 곳에서 만나볼 수 있으며, 다수의 유명 뷰티 인플루언서들도 애용하는 브랜드로도 알려져 있다.관계자는 “오랜 세월 축적된 미용실 현장의 전문 기술력을 기반으로 한 홈케어 솔루션을 통해 전 국민이 신뢰하는 헤어케어 브랜드로 자리 잡을 수 있었던 것은 소비자들의 변함없는 성원 덕분”이라며 “앞으로도 정직하고 우수한 품질의 제품 개발과 유통을 통해 국경을 넘나드는 K-뷰티 헤어케어의 선두 브랜드로 발전해 나가겠다”고 포부를 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com