[2025 한국브랜드만족지수 1위] 아치 교정 깔창 브랜드, 아치핀

아치핀이 ‘2025 한국브랜드만족지수 1위’ 고객만족브랜드(깔창) 부문을 2년 연속 수상했다.아치핀은 교정형 인솔(깔창) 전문 브랜드로, 무너져 있던 발 아치를 최적의 상태로 잡아주어 올바른 걸음걸이를 되찾을 수 있도록 돕는다. 발 아치는 우리 몸의 균형을 유지하는 중요한 요소로, 아치핀이 발의 구조를 안정적으로 교정해 줌으로써 하체 전체의 근육을 바르게 사용할 수 있도록 유도한다.특히 아치핀을 착용하면, 걸을 때마다 허벅지 내전근과 엉덩이 대둔근이 자연스럽게 활성화돼 허벅지 군살 관리와 힙업 효과를 기대할 수 있다. 또한 발목·종아리·골반의 정렬을 바로잡아 휜다리와 틀어진 골반 교정에도 도움을 주며, 하체 혈액순환 개선을 통한 붓기 완화에도 효과적이다. 이 같은 기능성 덕분에 체조, 육상, 펜싱 등 국가대표 선수들도 운동 시 하체 균형과 체형 교정을 위해 아치핀을 사용하고 있다.아치핀 관계자는 “발은 우리 몸의 제2의 심장이라 불릴 만큼 중요한 부위이지만, 많은 사람들이 잘못된 걸음걸이와 생활 습관으로 발 건강을 놓치고 있다”며 “아치핀은 고객들이 건강한 하체 밸런스와 자신감 있는 체형을 되찾을 수 있도록 제품에 대한 연구·개발을 지속적으로 이어 나갈 것”이라고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com