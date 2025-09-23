[2025 한국브랜드만족지수 1위] 국내외 23개 호텔 운영, UHC

UHC가 ‘2025 한국브랜드만족지수 1위’ 호텔(콘텐츠형) 부문을 2년 연속 수상했다.유에이치씨 그룹은 유에이치 컨티넨탈(UH CONTINENTAL), 유에이치 스위트(UH SUITE), 유에이치 플랫(UH FLAT) 3개 브랜드로 국내외 23개 호텔을 운영하고 있다.유에이치씨 계열 호텔의 가장 큰 강점은 높은 ‘소셜미디어 가시성’이다. 유에이치 스위트 투숙객의 80% 이상이 대만·싱가포르·중국·일본 등 외국인 고객이며, 이들 대부분은 인스타그램 등 SNS를 통해 유에이치씨 계열 브랜드를 인지하고 있다.이에 힘입어 1,000만명 이상의 팔로워를 보유한 해외 메가 인플루언서들도 자발적으로 해당 호텔을 방문하는 추세다. 실제로 유에이치 스위트는 일본 아사히신문 계열의 여행 매체 특집호에서 ‘한국 대표 숙소’로 2년 연속 선정되기도 했다.올해 초에는 브랜드 앱 ‘스테이션 바이 유에이치씨’을 출시하며 고객 접점을 넓히고 자체적인 매출 성장 기반을 마련했다. 해당 앱은 최저가 예약뿐만 아니라, 회원 마일리지 및 타임딜 이벤트를 제공한다. 브랜드 아티클과 쇼츠 콘텐츠가 제공되는 라이프스타일 플랫폼이기도 하다.박성재 유에이치씨 그룹 대표는 “이제는 글로벌화에 본격적으로 집중하는 단계”라면서 “내년 1분기 중국 충칭 진출이 확정되면서 중화권 거점까지 확보됐다. 향후 1~2년 내 글로벌 호스피탈리티 기업으로 거듭나겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com