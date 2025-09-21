SSG닷컴, ‘미지엄’ 티켓 내일(22일)부터 본판매

9월 22일 오전 9시 티켓 오픈

먹거리·즐길 거리·희소가치 높은 사은품 풍성



신세계유니버스클럽 회원 10%,

쓱닷컴 현대카드 결제시 30% 할인

SSG닷컴이 22일 오전 9시부터 오프라인 페스타 ‘美지엄(미지엄)’ 티켓 본판매를 시작한다.티켓 정가는 3만원이다. 신세계유니버스클럽 회원은 10% 할인된 2만7000원에, 현대카드 쓱닷컴카드 Edition2 이용 고객은 30% 할인된 2만1000원에 티켓을 구매할 수 있다.10월 15일부터 19일까지 매일 3회차에 걸쳐 성수동에서 개최되는 페스타에는 먹거리·즐길 거리·희소가치 높은 사은품이 풍성하다. 100여 개의 인기 식품·뷰티 브랜드 신제품을 가장 먼저 체험해볼 수 있고, 브랜드별 대표 상품들로 구성된 기프트 세트와 SSG닷컴이 일러스트 작가 차윤아트와 협업해 준비한 리유저블백 등 한정판 굿즈를 득템 할 수 있다. 김도윤·최지형·김건·남준영 등 스타 셰프들의 쿠킹 토크쇼도 기대를 모은다.현대카드가 선정한 유망 인디 아티스트들이 일자별·회차별로 펼칠 루프탑 버스킹 공연 라인업도 확정됐다. R&B 뮤지션 ‘거니(10/16 2회차)’를 비롯해 각종 드라마·영화 OST에 참여한 보컬리스트 ‘서자영(10/18 1회차)’, 인기 오디션 프로그램 출신 싱어송라이터 ‘소이에(10/19 2회차)’ 등 실력파 가수들이 페스타의 열기를 달군다.표상순 SSG닷컴 브랜드마케팅팀장은 “트렌드 1번지 성수동에서 열리는 대형 축제인만큼 관심이 뜨겁다”며 “방문객들에게 잊지 못할 추억을 선사하겠다”고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com