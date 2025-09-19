블루랩스, 국내 최초 중금속 제거 천연소재로 NSF 인증 취득

친환경 수처리 소재를 개발하는 스타트업 ㈜블루랩스(대표 정상호)가 버려지는 굴 껍데기를 활용해 개발한 중금속 흡착 소재가 국제적으로 가장 권위 있는 물 관련 인증 기관인 NSF(미국위생재단)로부터 NSF/ANSI 42 인증을 획득했다고 밝혔다.이는 지금까지 주로 폴리머나 활성탄 등 화석연료 기반 소재가 인증을 받아온 기존 사례와 달리, 폐자원 활용 신소재를 기반으로 한 혁신적 접근으로 세계적으로도 드문 성과다. 특히 NSF 인증은 대기업이나 기술력을 갖춘 강소기업이 주로 취득해온 분야로, 국내 스타트업으로서는 최초라는 점에서 블루랩스의 기술력이 글로벌 무대에서도 경쟁 가능한 수준임을 보여준다.이번 성과는 한국물기술인증원의 해외인증 취득 지원사업이 큰 힘이 되었다. 블루랩스는 생소하고 도전적인 과정에서 성공 가능성이 높지 않다고 판단했으나, 인증원의 체계적인 지원과 긴밀한 협력을 통해 난관을 극복하며 의미 있는 결실을 맺을 수 있었다.NSF/ANSI 42는 정수 필터와 여과 소재의 성능 및 안전성을 평가하는 국제 표준 규격으로, 국내외 시장에서 정수기 성능 인증의 대표 기준으로 자리 잡고 있다.특히 글로벌 지정학적 위기로 원자재 공급망 불안정성이 커지는 상황에서, 이번 성과는 폐자원을 활용해 새로운 소재 공급망을 창출하고, 동시에 환경적 지속 가능성과 글로벌 경쟁력을 확보했다는 점에서 전략적 의미가 크다. 블루랩스의 굴 껍데기 기반 흡착 소재는 뛰어난 중금속 제거 성능과 친환경성을 동시에 갖추고 있어, 기존 활성탄 소재를 대체할 수 있는 차세대 기술로 평가되며 글로벌 정수 시장에서의 경쟁력 확보가 기대된다.현재 블루랩스는 세계 최대 가전 기업인 Midea와 미국 판매용 정수 필터 적용을 위한 협의를 진행 중이며, 이번 NSF/ANSI 42인증을 계기로 고객 만족 가치를 더욱 강화해 나갈 계획이다.블루랩스 관계자는 “국제적으로 권위 있는 인증 기관으로부터 공식 인정받은 것은 제품의 안전성과 신뢰도를 확보했다는 의미”라며, “이번 인증을 발판 삼아 글로벌 시장 진출을 가속화하고, 버려지는 자원의 친환경적 가치를 더욱 확산시키겠다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com