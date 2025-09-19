홈 한경BUSINESS [부고] 서상덕 에스투더블유(S2W) 대표 부친상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202509195908b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.09.19 17:12 수정2025.09.19 17:12 강홍민 기자 서동홍씨 별세, 서상덕(에스투더블유 대표), 서정덕, 서시현 부친상. 이연경, 이수아씨 시부상. 변기성씨 장인상=9월 19일 (대구) 대구파티마병원장례식장 401호, 발인 9월 21일 오전 6시 30분, 장지 (경기 광주) 시안가족추모공원강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 서울시의사회, ‘성분명 처방 강제’ 입법에···"의료인 탄압" 옳음애 바나듐뿍쌀, 2025년 햅쌀 출고 개시 블루랩스, 국내 최초 중금속 제거 천연소재로 NSF 인증 취득 심은경, 맥퀸 수트로 '제30회 부산국제영화제(BIFF)' 레드카펫 룩 완성 코스포 "정부 비대면진료 제도 방향 우려···스타트업 생태계 보호하라"