집 안 나가는 Z세대… ‘할머니 시대’ 도래

글로벌 Z세대가 외출을 줄이고 집에 머무는 시간을 늘리고 있다. 술자리나 밤문화는 점점 외면받고 있으며, 소셜미디어(SNS)에서는 이런 현상이 ‘할머니 시대(Grandma era)’로 불리며 확산하고 있다.틱톡에서 #GrandmaEra 해시태그는 이미 2,000만 회 이상 사용됐다. 집 안에서 즐기는 일상을 공유하는 콘텐츠가 주를 이루며, 대표적으로 셀프 피부관리, 정원 가꾸기, 베이킹 등 자기 관리와 취미 활동에 집중하는 모습이 담긴다.NBC의 저널리스트 칼한 로젠블랫은 “젊은 성인들이 ‘할머니 시대’에 빠져, 뜨개질과 자수처럼 이전 세대의 취미를 즐기며 집에 머무는 생활을 하고 있다”고 전했다.실제로 최근 캐나다 브리티시컬럼비아 주 공식 관광청인 슈퍼 내추럴 브리티시컬럼비아가 영국 성인 2,000명을 대상으로 실시한 ‘네이처 리포트’ 연구에 따르면, Z세대 성인이 평일 야외에서 보내는 평균 시간은 49분에 불과했다. 24%는 출퇴근 시간으로, 실질적으로 여가 활동은 거의 실내에서 이뤄지는 셈이다. 같은 조사에서 X세대가 하루 평균 65분을 외부에서 보낸다고 답해 세대 간 차이가 드러났다.또한 Z세대 응답자의 67%는 며칠 동안 집 밖으로 나가지 않고 지낼 수 있다고 답했다. 밀레니얼 세대역시 57%가 같은 응답을 했다. 이유로는 악천후(25%), 하루가 짧음(16%) 등이 꼽혔다. ‘실내라는 안전지대를 벗어나려고 노력한다’고 답한 비율은 25%에 불과했다.이러한 흐름은 전 세계적으로 밤 문화의 축소로도 이어지고 있다. 호텔업 전문 컬설팅 업체 킨은 2020년 이후 영국 나이트클럽의 3분의 1이 영구적으로 문을 닫았다고 분석했다. 영국에서 한때 문화의 상징이었던 클럽 역시 쇠퇴하는 시장으로 평가된다.영국의 MZ세대 매체 트릴 맥은 “Z세대는 치솟는 임대료와 인상된 등록금 등 생활비 위기의 영향을 가장 크게 받고 있다”며 “재정적 제약으로 외출을 줄이고 주로 집에 머물고 있다”고 전했다.영국 대학생 에이미(20)는 “클럽이 매년 조용해지는 게 확실히 느껴진다. 친구들도 점점 발길을 끊고 있다”며 “학생들이 ‘할머니 시대’에 들어서는 건 어쩔 수 없는 선택”이라고 말했다.영국 나이트라이프 산업 협회(NTIA)는 “지금과 같은 속도로 폐업이 이어지면 2029년 말까지 나이트클럽이 완전히 사라질 수 있다”고 경고했다.미국에서도 비슷한 현상이 나타난다. 뉴욕포스트에 따르면, Splendour in the Grass, Groovin the Moo, Spilt Milk 등 대표적인 음악 페스티벌들이 예산 부족과 저조한 티켓 판매로 줄줄이 취소된 바 있다.뉴욕포스트는 “Z세대가 일찍이 ‘할머니 시대’로 접어들었다”며 “밤늦게까지 술을 마시는 대신 이른 아침을 보내고, 술보다 커피를 즐기는 세대가 됐다”고 해석했다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com