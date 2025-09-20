[르포] "출퇴근용? 그냥 데이트 코스"···혼란 속 첫 가동한 '한강버스'

첫 운항 만석 행렬… 혼잡과 지연 속 ‘대중교통’ 실효성 논란

한강버스 정식운항 기념 시승식이 열린 18일 서울 영등포구 여의도 선착장에서 한강버스가 물살을 가르고 있다.(연합뉴스)

한강버스 운항 시간표(한강버스 공식 홈페이지)

한강버스 첫 날 사람들로 붐비는 여의도 선착장

한강버스 창문 너머로 보이는 국회의사당

여의도 선착장 플랫폼 안내 표지

서울시가 도입한 첫 수상 교통수단 '한강버스'가 두 달간의 시범운행을 마치고 18일 정식 운항에 들어갔다. 시민들의 기대 속에 첫 운항부터 만석 행렬이 이어졌지만, 곧이어 연착과 대기 혼선, 접근성 문제 등 운영상의 약점들이 도드라지며 ‘대중교통’으로서의 실효성에 의문을 남겼다.한강버스는 상행(마곡→잠실)·하행(잠실→마곡)으로 나뉘어 마곡‒망원‒여의도‒압구정‒옥수‒뚝섬‒잠실 등 7개 선착장을 연결한다. 전체 구간은 28.9㎞, 마곡에서 잠실까지는 약 127분, 여의도에서 잠실까지는 약 80분이 소요된다.정식 운항 초기에는 오전 11시부터 오후 9시 37분(도착 기준)까지 1시간~1시간 30분 간격으로 하루 14회 운행한다.요금은 성인 교통카드 기준 3,000원이며, 기후동행카드에 추가 요금을 충전하면 무제한 탑승 등 할인혜택이 제공된다.출항 첫날 저녁, 여의도 선착장은 몰려든 인파로 발 디딜 틈이 없었다. 150석이 순식간에 매진되면서 일부 승객들은 다음 배를 타기 위해 1시간 반을 기다려야 했다.김의중 씨(가명)는 “50분 넘게 기다렸는데도 결국 못 탔다”며 불만을 토로했다. 설상가상으로 여의도발 18시 47분 잠실행 배가 약 30분 지연되자 시민들의 불편은 더욱 가중됐다.가장 큰 문제는 대기 관리 시스템의 부재였다. 마곡행과 잠실행 줄이 구분되지 않아 한 배를 놓친 승객들이 뒤섞이는 혼선이 이어졌다. 결국 한 시민이 직접 나서 “목적지별로 줄을 나눠야 한다”고 주장한 뒤에야 줄이 분리됐다. 그러나 안내 인력은 대기 공간을 충분히 확보하지 못했고, 질서 유지에도 실패해 새치기와 다툼이 빈번하게 발생했다. 운영 시스템의 미비를 그대로 드러낸 셈이다.혼잡한 대기 줄에 지쳐 있던 시민들도 막상 탑승에 성공하자 표정이 달라졌다. 4살 자녀와 함께 배에 오른 김지연 씨(가명)는 “3,000원으로 아이에게 특별한 경험을 선물한 것 같다”며 만족감을 나타냈다. 이어 그는 “국회의사당, 63빌딩, 남산타워 등 서울의 주요 명소를 한눈에 볼 수 있는 것이 한강버스의 가장 큰 장점”이라고 덧붙였다.내부 시설은 ‘유람형 교통수단’의 면모를 뚜렷이 보여줬다. 파노라마 통창은 서울의 야경을 한눈에 담게 했고, 좌석별 접이식 테이블과 구명조끼를 비치해 안전과 편리함을 동시에 확보했다. 카페테리아에서는 커피와 베이글, 간단한 간식을 즐길 수 있었으며, 자전거 거치대(20대)와 휠체어석(4석) 등 편의시설도 마련돼 다양한 연령층과 생활 패턴을 고려한 흔적이 보였다.선착장은 단순한 승하차 지점에 그치지 않았다. 이미 상권이 빠르게 형성되며 ‘한강버스 플랫폼’을 둘러싼 또 다른 풍경이 만들어지고 있었다. 7개 선착장마다 편의점과 카페는 물론이고, 치킨집과 라면 체험존까지 들어서 이용객의 발길을 붙잡았다. 여의도 선착장에는 스타벅스, 잠실에는 테라로사, 망원에는 반려견 동반이 가능한 카페 ‘뉴케이스’가 문을 열었다.특히 ‘뚝섬 선착장’에 들어선 LP카페 ‘바이닐 한강점’은 차별화된 콘셉트로 주목받았다. 한강을 바라보며 직접 고른 음반을 틀 수 있는 공간으로, 이미 젊은 층 사이에서 ‘핫플레이스’로 자리 잡았다. 한강버스가 단순한 교통수단을 넘어, 강변 문화를 매개하는 복합적 공간으로 확장될 가능성을 보여주는 대목이다.그러나 한강버스를 ‘대중교통’으로 보기에는 여전히 한계가 뚜렷했다. 저녁 시간대 선착장을 찾은 승객 대다수는 관광과 여가를 목적으로 한 시민들이었다. 퇴근길 직장인보다 대학생 커플이나 가족 단위, 6070대 어르신들이 눈에 띄었다.대학생 이지영 씨(가명)는 “데이트나 나들이 코스로는 좋은데, 출퇴근 교통수단으로는 비효율적”이라고 말했다.30대 직장인 윤성익 씨(가명)도 “관광이니까 기다릴 수 있는 거지, 출퇴근 때 사람이 몰리면 감당하기 힘들다”며 “애초에 네이버 같은 플랫폼과 연계해 예약제로 운영하는 게 낫다”고 지적했다. 시민들의 목소리는 분명했다. 서울시가 강조하는 ‘대중교통’의 정체성은 아직 자리 잡지 못했고, 현재는 ‘유람’에 가까운 성격이 더 강하다는 것이다.운영 첫 날 드러난 문제들은 어쩌면 예고된 과제일지도 모른다. 배가 연착되고, 줄이 뒤엉키며, 이용객들이 끝내 발걸음을 돌리는 장면은 단순한 해프닝이 아니라 시스템 설계 단계에서 미리 고려했어야 할 부분으로 남는다.서울시는 추석 연휴 이후 출퇴근 시간대 급행 노선을 신설하고 투입 선박을 12척으로 늘리겠다고 밝혔으나 대중교통으로 자리매김할지 여전히 의문으로 남는다.강홍민 기자 khm@hankyung.com[방민우 대학생 기자]