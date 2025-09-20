홈 한경BUSINESS [속보]서울시, 한강버스 운항 ‘임시 중단’ 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202509206623b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.09.20 11:04 수정2025.09.20 11:04 김정우 기자 사진=연합뉴스이달 18일 정식 운항에 들어간 한강버스가 20일 운항을 임시 중단한다.서울시는 이날 서울·경기지역 집중호우로 인한 팔당댐 방류 증가로 한강버스 운항을 임시 중단한다고 밝혔다.앞서 한강홍수통제소는 이날 오전 6시 10분 초당 3300t의 팔당댐 방류를 승인했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 '이건희 자택' 228억에 매입...84년생 여성의 정체 [속보] 장동혁 "조직적 반헌법적 범죄···걸림돌 제거하고 헌법 개정하려 해" 이준석, "李 대통령 ‘여적여’ 발언, 국격의 추락" 올 추석 예산 71만원···부모님 평균 용돈이 '헉' 내란특검, 윤석열 전 대통령 24일 소환 통보