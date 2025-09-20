사진=연합뉴스

이달 18일 정식 운항에 들어간 한강버스가 20일 운항을 임시 중단한다.서울시는 이날 서울·경기지역 집중호우로 인한 팔당댐 방류 증가로 한강버스 운항을 임시 중단한다고 밝혔다.앞서 한강홍수통제소는 이날 오전 6시 10분 초당 3300t의 팔당댐 방류를 승인했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com