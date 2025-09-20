대만 2분기 8%대 성장 기염

22년 만에 GDP 한국 추월

경기 평택시 포승읍 평택항에 수출용 컨테이너들이 쌓여있는 모습. 사진=뉴스1

한국의 1인당 국내총생산(GDP)이 22년 만에 대만에 추월당할 것이란 전망이 제기됐다.20일 정부 및 대만 통계청에 따르면 올해 한국의 1인당 GDP는 3만7430달러로 예상된다.대만은 3만8066달러로 이를 넘어설 것으로 보인다.이는 정부의 올해 명목 GDP 성장률 전망치와 대만 통계청의 1인당 GDP 전망치를 단순 비교한 결과다.이런 전망이 현실화할 경우 한국은 지난 2003년 1만5211달러로 대만(1만4041달러)을 제친 후 22년 만에 역전당하게 된다.대만이 올해 한국을 추월한 배경에는 반도체 수출을 중심으로 한 고속 성장이 있다.올해 2분기 대만의 실질 GDP는 전년 동기 대비 8.01% 증가해 지난 2021년 2분기(8.28%) 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 반면 한국은 올해 2분기 실질 GDP가 전분기 대비 0.7% 증가하는 데 그쳤다. 전년 동기 대비로는 0.6%로 대만과 차이가 컸다.김정우 기자 enyou@hankyung.com