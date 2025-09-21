사진=한국경제신문

22일부터 전 국민의 90%에 2차 민생회복 소비쿠폰이 지급된다. 1인당 10만 원씩 받게 된다.행정안전부는 22일 오전 9시부터 온라인과 오프라인을 통해 소비쿠폰 2차 지급 시청을 개시한다고 21일 밝혔다.카드사 홈페이지·앱 등 온라인은 24시간 신청할 수 있고, 주민센터 등 오프라인은 주말을 제외한 오전 9시부터 오후 6시까지(은행 영업점은 오후 4시까지) 신청 가능하다. 신청 마감은 10월 31일 오후 6시다.다만 온·오프라인 모두 신청 첫 주인 22일부터 26일까지는 시스템 과부하와 주민센터 혼잡 등을 방지하기 위해 출생연도 끝자리를 기준으로 요일제가 적용된다. 월요일은 출생연도 끝자리 1·6, 화요일 2·7, 수요일 3·8, 목요일 4·9, 금요일 5·0이다. 예컨대 1971년생은 월요일, 1987년생은 화요일에 신청할 수 있다. 주말에는 모두 신청 가능하다.지급 대상은 가구 합산 소득 상위 10%를 제외한 전 국민으로, 올해 6월 부과 건강보험료 본인부담금이 가구원 수별·유형별 기준액 이하인 경우 해당한다.가구원 합산 2024년 재산세 과세표준 합계액이 12억 원을 초과하거나 2024년 귀속 금융소득 합계액이 2000만 원을 초과하는 경우, 건강보험료 본인부담금과 상관없이 대상에서 제외된다.직장가입자 기준으로 지급대상이 되는 건강보험료 가구별 합산액은 1인 가구 22만 원, 2인 가구 33만 원, 3인 가구 42만 원, 4인 가구 51만 원, 5인 가구 60만 원 이하 등이다.이를 대략적인 연소득 금액(세전)으로 추산해보면 1인 가구는 약 7500만 원이다. 홀로 버는 외벌이 가구 기준으로 2인 가구는 약 1억 1200만원, 3인 1억 4200만원, 4인은 1억 7300만원, 5인은 2억 300만 원 이하면 2차 쿠폰 지급 대상이 된다.청년세대와 고령층 비중이 높은 1인 가구와 합산 소득이 많은 다소득원 가구에 대해서는 지급대상에서 배제되지 않도록 형평성이 고려됐다.소득원이 2인 이상인 맞벌이 등 다소득원 가구는 가구원 수를 1명 추가한 선정기준을 적용하도록 했다.예를 들어 직장가입자 2인이 포함된 4인 가구는 4인 건강보험료 기준 51만 원이 아니라 5인 가구 기준 60만 원 이하일 때 지급대상이다.대상자 여부는 22일부터 건강보험공단, 각 카드사 홈페이지, 행정복지센터, 은행 영업점에서 확인할 수 있다.2차 소비쿠폰은 1차와 마찬가지로 신용·체크카드, 선불카드, 지역사랑상품권 가운데 원하는 방식으로 지급받을 수 있다.사용처도 확대된다. 2차 지급부터는 친환경 농산물 소비 확대를 등을 위해 지역생협 매장에서도 사용할 수 있다. 앞서 지난달 22일부터 소비 여건이 열악한 일부 읍·면 지역 하나로마트와 로컬푸드 직매장도 사용처에 포함됐다.2차 소비쿠폰 사용 기한은 11월 30일까지다. 기한 내 사용하지 않은 잔액은 자동 소멸된다. 지급 대상자 여부 등에 이의가 있는 국민은 신청 기간 동안 이의신청할 수 있다.김정우 기자 enyou@hankyung.com