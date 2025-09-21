[속보]나경원 “이재명 대통령 불법대북송금 재판 즉시 재개돼야”

“이재명 대통령의 800만 달러 불법대북송금 재판이 즉시 재개돼야 한다.”나경원 국민의힘 의원이 자신의 페이스북을 통해 이같이 주장했다.나 의원은 21일 자신의 페이스북에 “불법대북송금 사건을 직접 담당했던 박상용 검사가 직접 방송에 출연해 밝힌 내용을 보면, 이 대통령 공범으로 기소돼 유죄 판결을 받은 이화영의 이른바 ‘연어회·술파티’ 프레임이 얼마나 허구적인지 적나라하게 보여준다”고 밝혔다.나 의원은 “당시 조사에 변호인이 동석한 상황에서 연어회와 소주를 제공했다는 주장은 앞뒤가 맞지 않는다는 것인데 심지어 이른바 ‘술자리 회유’라는 주장이 제기된 날짜조차 들쭉날쭉 바뀌며 일관성조차 잃고 있다”고 지적했다.또 “게다가 핵심 증거인 국정원 문건도 이화영이 먼저 언급해 검찰이 입수할 수 있었다는 것인데 즉 회유 동기 자체가 없었다는 것이다”며 “결국 유죄 확정판결까지 내려진, 이 대통령 목줄까지 달린 ‘불법 대북송금 사건’의 본질을 흐리고, 재판 결과를 뒤집어 보려는 정치공작으로 보인다”고 주장했다.그는 “민주당은 녹취록 공작으로 대법원장을 축출하려 하고, 사기 전과범까지 내세워 사법부의 판결을 뒤집어 이 대통령을 무죄로 만들려는 무도한 만행을 멈춰야 한다”며 “또한 법무부는 입증되지 않은 사실을 공표해 대북송금 재판에 영향을 미치는 행위를 즉각 중단해야 한다”고 촉구했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com