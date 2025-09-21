사진=뉴스1

전국금융산업노동조합(이하 금융노조)이 4.5일 근무제 도입과 임금 5% 인상 등을 요구하며 오는 26일 총파업을 예고해 금융권이 긴장이 고조되고 있다.21일 금융노조 따르면 전국 시중·지방·국책은행을 포괄하는 산별노조인 금융노조는 예고대로 오는 26일 총파업을 단행하기로 했다.이들은 지난 3월 '2025년 산별중앙교섭 요구안'을 제출한 뒤 사측과 여러 차례 교섭을 진행했지만 합의에 실패했고, 쟁의행위 찬반 투표에서 95% 가까운 찬성을 얻어 총파업을 확정했다.파업이 실행될 경우, 금융노조의 파업은 2022년 9월 16일 이후 약 3년 만이다.김형선 금융노조 위원장은 지난 16일 '총파업 총력 투쟁 결의대회'에서 "4.5일제는 '놀자판'을 만들려는 게 아니다. 무기력증과 우울증, 극단적 선택까지 생각하는 우리 동료를 위한 외침"이라며 "반드시 4.5일제를 쟁취해야 한다"고 강조했다.하지만 여러 선결 과제 등을 고려할 때, 당장 4.5일제를 도입하기에 너무 이르다는 게 사측의 생각이다.우선 대면 고객 서비스를 제공하는 은행업 특성상 근로 시간 단축에 따른 고객 불편이 우려되고, 특히 고령층의 은행 점포 의존도가 여전히 높아 소비자 불편이 불가피하다는 것이다.또 임금 삭감 없는 근무시간 단축은 인건비 부담을 키우고 신규 고용에도 부정적일 수 있다고 주장한다. 금융업 특성상 연속·신속성이 중요한 금융상품 심사, 결제, 위험 관리 등의 업무에서 근무일 축소로 의사결정 지연과 단절 등이 불가피하다는 지적도 있다.앞서 지난 코로나19 대유행 당시 은행들은 2021년 7월부터 수도권을 시작으로 일제히 영업시간을 기존 '오전 9시∼오후 4시'에서 '오전 9시 반∼오후 3시 반'으로 1시간 줄였고, 같은 해 10월 전국 단위로 단축 영업을 확대 시행했다.하지만 이후 코로나19 사태가 진정되면서 대부분의 공공기관과 사기업들이 기존 근무 방식으로 복귀했지만, 유독 은행만 차일피일 정상화를 미루다 소비자단체 등 여론의 비난 세례 끝에 2023년 1월에서야 약 1년 반 만에 점포 영업시간을 1시간 다시 늘렸다.금융감독원 공시와 금융통계정보시스템 등에 따르면 시중·특수·지방은행의 2024년 기준 직원 수는 모두 10만9625명, 이들의 연간 급여 총액은 12조3147억원으로 1인당 평균 1억1200만원에 이른다.같은 해 고용노동통계상 전 산업 5인 이상 사업장의 1인당 평균 월 급여를 연 단위로 환산한 5천338만원의 두 배를 훌쩍 넘는 수준이다.김정우 기자 enyou@hankyung.com