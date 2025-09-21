사진=한경 강은구 기자

대기업들이 신입 채용에서 조차 경력 보유자를 더 선호하는 현상이 뚜렷해 지고 있다.21일 한국경제인협회(한경협)가 매출액 상위 500대 기업 중 121개 사를 대상으로 실시한 ‘2025년 하반기 주요 대기업 대졸 신규채용 계획 조사’에 따르면 지난해 대졸 신입직원 중 유경력자 비율은 28.1％로 2.3포인트 증가했다.중고 신입 중에는 ‘1∼2년’(46.5％)이 가장 많았고 ‘6개월∼1년’(38.6％), ‘2∼3년’(7.9％), ‘3년 이상’(5.3％), ‘6개월 미만’(1.7％) 순이었다.특히 매출 규모가 작을수록 ‘2∼3년’ 경력자를 선호하는 경향이 두드러졌다. ‘1∼100대 기업’과 ‘101∼200대 기업’은 해당 경력을 선호하지 않는 반면 ‘300∼500대 기업’에서는 12.2％를 기록했다.같은 조사에서 기업들은 올해 하반기 대졸 신규채용 인원 중 경력직 비중을 평균 26.9%로 계획하고 있다고 답했다. 이중 ‘50％ 이상’ 경력직을 채용하겠다는 기업이 15.7％에 달했고 경력직을 아예 뽑지 않겠다는 응답은 22.3％에 그쳤다.또 올해 하반기 수시채용 계획이 있는 기업 비중은 48.8％로 공개 채용 보다 수요에 따라 유연하게 채용하는 경향이 강해지고 있음을 보여줬다.다만 1∼100대 기업에서는 ‘수시채용 계획 있음’ 비중이 30.0％로 전체 평균보다 낮게 나타났다. 삼성이 국내 주요 대기업 중 유일하게 공채 제도를 유지하는 상황이 영향을 끼쳤을 것으로 분석된다.수시채용 계획이 있는 기업들(59개 사)을 대상으로 조사한 결과 수시채용 비중은 79.5％, 공개채용이 20.5％로 나타났다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com