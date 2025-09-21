서울 마포구 서부고용복지플러스센터에 설치된 2025년 최저임금 안내판./2025.7.13 사진=한경 최혁 기자

올해 상반기 상용 근로자 월 평균 임금총액 인상률은 대폭 확대된 가운데 대기업이 주도한 과도한 임금 인상이 사회 갈등을 키운다는 주장이 나왔다.21일 한국경영자총협회(이하 경총)에 따르면 기업들의 최근 임금 인상은 대기업 성과급 등 특별급여가 견인한 것으로 분석됐다.경총이 발표한 ‘2025년 상반기 규모 및 업종별 임금 인상 현황 분석’ 보고서에 따르면 올해 상반기 월평균 임금총액(초과급여 제외)은 418만8000원으로 작년 상반기 대비 3.5% 오른 것으로 조사됐다.기본급 등 정액 급여 인상률은 2.9%로 지난해 인상률인 3.5%보다 0.6%p 낮았지만 성과급 등 특별급여가 8.1% 늘면서 올해 상반기 전체 임금 인상을 주도했다.상반기 기준 월평균 특별급여액은 2022년 56만 2000원으로 역대 최고치를 기록한 이후 2년 연속 감소세를 보였으나 올해 상반기에는 55만원으로 크게 상승했다.올해 규모별로 300인 이상 사업체 월평균 임금총액의 경우 전년 동기 대비 5.7% 올랐지만 300인 미만 사업체는 2.7% 인상에 그쳤다.300인 이상 사업체 월평균 특별급여는 2022년 상반기 166만 1000원으로 최고치를 기록한 이후 2년 연속 감소했으나 올해 상반기에는 159만원으로 12.8%로 크게 늘었다.경총 관계자는 “올해 상반기는 높은 대기업 특별급여 인상이 전체 임금 상승률을 끌어올린 것으로 보인다”며 “최근 미국 관세정책 등 대외 불확실성이 커지는 상황에서 일부 대기업 노조의 과도한 임금 인상 요구는 기업의 지속가능성을 해칠 뿐 아니라 노동시장 내 격차 확대와 사회갈등 심화로 이어질 수 있으므로 지양돼야 한다”고 주장했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com