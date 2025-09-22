즉시 입주 가능한 ‘지젤 라이프그라피 서초’, 완성도 눈길

올 하반기 주택시장은 공급 축소와 제로에너지 건축 의무화로 인한 분양가 상승, 강남권 일부 하이엔드 오피스텔의 프로젝트 파이낸싱(PF) 불안까지 겹치며 수요자들의 불확실성이 커지고 있다. 실제로 공매 전환이나 미입주 사례가 이어지며 실수요자들은 물론 투자자들 사이에서도 신뢰할 수 있는 단지를 찾는 움직임이 확대되고 있다.이런 가운데 지난 6월 준공을 완료한 ‘지젤 라이프그라피 서초(ZIZEL LIFEGRAPHY SEOCHO)’는 즉시 입주가 가능하고 실물을 직접 확인할 수 있다는 점에서 주목받고 있다. 계약과 동시에 생활을 시작할 수 있어 입주 지연·공사 리스크와 무관하고, 현장에서 품질을 확인할 수 있다는 점이 안정성을 높여준다.상품 구성은 대지 3,048.10㎡, 지하 6층~지상 22층, 총 399실 규모다. 전용면적은 ▲A 56.42㎡(105실) ▲A-1 56.42㎡(42실) ▲B 59.83㎡(147실) ▲C 69.51㎡(21실) ▲D 56.16㎡(84실) 등으로 세분화돼 다양한 수요층이 선택할 수 있다. 내부는 2룸·2욕실 구조를 중심으로 드레스룸과 수납 특화 설계를 더해 생활 효율을 높였으며, 일부 세대에는 발코니를 무상으로 추가 적용해 실사용 면적을 넓혔다. 1~3인 가구와 신혼부부 실수요자에게 적합하다.단지 내 커뮤니티와 공용부 또한 차별화됐다. 피트니스 클럽·실내 수영장·GX·실내 골프연습장·옥상 가든 등 커뮤니티는 고급 아파트급으로 조성됐으며, 지상 1층 상가를 배제하고 호텔식 로비와 공개공지를 배치해 주거 효율성과 거주 품격을 동시에 확보했다. 로비에는 약 5m 규모의 샹들리에를 설치했고, 단지곳곳에 조형예술작품을 설치했다. 단지 내 약 180석 규모의 베이커리 카페(근린생활시설)도 계획돼 생활 편의성을 더했다.입지적 장점도 눈에 띈다. 단지는 2호선 서초·교대역, 3호선 남부터미널역을 도보로 이용할 수 있는 트리플 역세권에 자리해 강남·서초권 주요 업무지구 접근성이 뛰어나다. 반경 내에는 예술의전단, 국립중앙도서관, 서울성모병원, 롯데마트 등이 위치해 생활·문화·의료 인프라가 풍부하며, 서초고·서울고·상문고 등 강남 8학군 학세권으로 교육 환경도 우수하다.특히 옛 정보사 부지를 중심으로 한 서리풀 복합개발과 양재·우면·개포 일대의 AI 미래융합혁신 특구 조성은 지역 가치 상승의 핵심 호재로 꼽힌다. 서리풀 일대는 업무·상업·문화시설을 결합한 복합타운으로 개발이 진행 중이며, 글로벌 기업·연구 인력 유입과 신규 일자리 창출이 예상돼 실수요와 임대수요 모두에 긍정적인 영향을 미칠 전망이다.현재 현장에는 쇼룸이 마련돼 있으며, 사전 예약제로 실물 확인이 가능하다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com