[2025 대한민국 프랜차이즈 브랜드대상] 101번지남산돈까스, 어디서나 맛보는 100% 통등심 한국식 남산왕돈까스

101번지남산돈까스가 30일 '2025 대한민국 프랜차이즈 브랜드대상'에서 돈까스 부문 대상을 수상했다.101번지남산돈까스는 100% 국내산 생등심의 퀄리티 높은 고기로 만든 돈까스 위에 특제 소스를 얹은 한국식 왕돈까스를 대표 메뉴로 하는 전문 외식 프랜차이즈다. 차별화된 메뉴와 안정적인 운영 시스템을 통해 전국 외식 시장에서 입지를 다지고 있다. 특히 '남산돈까스'라는 지역적 특색과 정통성, '101번지'라는 브랜드 아이덴티티를 결합해 소비자들에게 친숙하면서도 신뢰할 수 있는 외식 경험을 제공하고 있다.이러한 101번지남산돈까스는 ▲남산왕돈까스 ▲매운돈까스 ▲치즈돈까스 ▲남산쫄면 ▲생선까스 ▲돈까스누들맵떡 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 다양한 메뉴를 대중적인 금액에 넉넉한 양으로 제공해 고객 만족도가 높다.뿐만 아니라 대기업 물류사를 통한 공급망과 자체적으로 구축한 표준화된 물류 시스템을 도입해 가맹점주가 안정적으로 운영할 수 있는 기반을 마련했다. 여기에 20년간 점포를 운영하면서 쌓은 노하우가 담긴 운영 매뉴얼을 제공하여 외식업 경험이 부족한 예비 창업자들도 원활히 매장을 운영할 수 있도록 돕는다.현재 101번지남산돈까스는 전국 로드샵, 백화점, 마트, 아울렛 등 주요 특수상권과 휴게소 등을 중심으로 매장을 확대해 나가고 있으며, 안정적인 매출 구조와 본사의 체계적인 지원을 기반으로 창업 시장에서도 주목받고 있다.