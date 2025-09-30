[2025 대한민국 히트상품 브랜드대상] FamilyCaravan, 국내 최초 캠핑카 멀티샵 패밀리 카라반

FamilyCaravan이 30일 ‘2025 대한민국 히트상품 브랜드대상’에서 로우 카니발 리무진 부문 대상을 수상했다.패밀리카라반은 차박 가능한 로우카니발을 많은 이들이 보다 쉽게 접할 수 있도록 각 가정에 맞는 제품을 1차적으로 선별하여 카니발 특장차 제조 및 전시 판매하는 곳이다. 이에 다양한 모델의 카니발을 대형 전시장에서 직접 보고 경험하며, 비교 구매할 수 있어 소비자들 사이에서 높은 호평을 받고 있다.이동식 라이프의 올라운드 플레이어를 자처하는 패밀리카라반은 ▲로우카니발 FC9▲카니발 하이리무진 THE CROWN ▲카니발 챌린저(전동4주식 팝업루프) ▲싼타페챌린저(전동4주식 팝업루프) ▲WEINSBERG 600MEG 등 독일 명품 캠핑카를 판매 중이다.이중 완벽한 평탄화를 만들어 주는 원터치 아폴로 전동 차박 시트(특허 출원 완료)가 적용된 로우카니발 FC9은 9인승으로 유지돼, 사업자 용도에 맞는 경우 부가세 환급을 받을 수 있다. 또한 6인 이상 승차 시 버스 전용 차선도 운행도 가능하다. 해당 모델은 카니발 무시동 히터 장착 방법에 관한 특허가 출원되어, 9인승 그대로 유지하며 무시동 히터와 인산철 배터리도 추가 장착이 가능하다. 이에 따뜻한 차박을 원하는 소비자들에게 각광을 받고 있다.이와 함께 RV 차량을 단 5분 만에 캠핑카로 바꾸는 캠핑박스 ‘에고이(EGOE)’ 캠핑 박스를 선보여 패밀리 카니발 차박 캠핑 여행을 손쉽게 즐길 수 있도록 지원한다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com