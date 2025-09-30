[2025 대한민국 정보서비스 브랜드대상] KOMIR SNS, 광물 정보와 정책을 전하는 공공기관 SNS 플랫폼

KOMIR SNS가 30일 ‘2025 대한민국 정보서비스 브랜드대상’에서 광업 부문 대상을 수상했다.한국광해광업공단(KOMIR, 이하 코미르)은 국내 자원 산업 전(全)주기를 지원하는 자원공기업으로 광물자원산업 육성과 체계적 광해관리를 위해 설립된 기관이다. 생태계 복원을 위한 ‘광해복구사업’, 폐광지역 자립기반 조성을 위한 ‘도시재생 및 대체산업 육성사업’, 안정적 공급망 구축을 위한 ‘핵심광물 비축사업’, 재자원화 산업생태계 조성을 위한 ‘광물 재자원화 사업’ 등 다양한 업무를 수행하고 있다.코미르에서 진행 중인 업무와 다양한 사업들을 국민들에게 투명하게 알리기 위해 디지털 소통 플랫폼을 강화하고 있다. 이에 코미르의 핵심 사업과 함께 광물의 정보 등을 알아볼 수 있는 유튜브 채널과 광물들의 지식과 가격 동향, 코미르 소식을 알아볼 수 있는 블로그, 국민과의 소통을 강화하고 있는 인스타그램, 주요 사업 및 정책 뉴스, 전문가 칼럼, 지역 현장 소식 등 심층 정보를 공유하는 웹진까지 다양한 채널을 운영 중이다.이처럼 국민과의 지속적인 소통과 정보 공유에 힘쓴 결과, KOMIR SNS는 ‘2025 대한민국 정보서비스 브랜드대상’에서 광업 부문 대상을 수상했다. 앞으로도 KOMIR SNS는 국민 눈높이에 맞춘 콘텐츠 기획과 정확한 정보 전달, 시의성 있는 정책 홍보로 공공기관 SNS 운영의 모범으로 자리매김해 나갈 예정이다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com