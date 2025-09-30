[2025 대한민국 교육서비스 브랜드대상] MBC아카데미뷰티학원, 대한민국 미용 산업을 이끄는 교육기관

MBC아카데미뷰티학원이 30일 ‘2025 대한민국 교육서비스 브랜드대상’에서 미용학원 부문 대상을 수상했다.MBC아카데미뷰티학원은 최신 경향과 트렌드를 반영한 교육 과정을 연구하는 대한민국 최고의 미용 교육 전문기관이다. ▲메이크업 ▲헤어 ▲네일아트 ▲에스테틱 등 미용 분야를 선도할 인재를 양성하기 위해 단순한 교육에서 벗어나 학생들의 실력과 성향에 따른 1:1 맞춤형 진도 학습을 통해 학생들의 실력을 높이고 있다.담당강사와 수업강사가 나눠진 체계적인 시스템을 통해 개인의 진도에 맞는 수업부터 입시상담 및 취·창업 상담을 통해 전문적인 컨설팅을 제공받을 수 있다. 입시, 취업, 창업 등 수강생의 목표에 적합한 커리큘럼을 통해 자격증 취득에 소요되는 시간을 줄여주는 것도 장점으로 꼽힌다. 자격증 합격까지 완료한 학생들은 현장 경험을 쌓을 수 있도록 국내 및 해외 대회 참가 기회도 부여한다. 특히 학생의 진로에 따라 에듀케이터 과정을 운영하여 미용 교육 전문 강사진으로 성장할 기회도 부여한다.이러한 MBC아카데미뷰티학원은 강남, 영등포, 천호, 동대문 서울을 비롯해 각 지역에 총 23개의 지점을 두고 있으며, 앞으로 계속 확장해 나갈 예정이다.MBC아카데미뷰티학원 관계자는 “학생들의 도전을 응원하며 앞으로도 혁신적이면서도 양질의 교육 콘텐츠를 제공하겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com