[2025 대한민국 리빙 브랜드대상] 까사앤지오(CASA&GIO), 특별한 라이프 스타일을 위한 홈퍼니싱 브랜드

까사앤지오(CASA&GIO)가 30일 ‘2025 대한민국 리빙 브랜드대상’에서 7년 연속 홈퍼니싱 부문 대상을 수상했다.프리미엄 리빙 브랜드 까사앤지오(CASA&GIO)가 7년 연속 리빙 브랜드 대상을 수상하며 눈부신 기록을 이어가고 있다. 이는 소비자 신뢰와 제품 품질이 입증된 결과로, 리빙 시장 내에서 확고한 입지를 다지는 중이다.올해 상반기 새롭게 출시한 ‘까사앤지오 스토라 수납박스’는 공간 활용과 실용성을 극대화한 접이식 수납박스다. 양방향 지퍼 설계를 통해 편리한 개폐가 가능하며, 사용하지 않을 때는 간편하게 접어 보관할 수 있다. 또한 ‘타포텍스’ 소재를 사용해 생활 방수와 방오 성능이 뛰어나고, 유해물질 불검출과 인장 강도 등 다양한 성능 검사를 거쳐 안전성과 내구성을 입증을 받았다.감각적인 디자인과 높은 실용성을 갖춘 스토라 수납박스는 옷장, 서재, 아이 방, 사무 공간 등 다양한 환경에서 공간 효율을 극대화한다.까사앤지오 관계자는 “‘공간의 품격을 높이다’ 라는 기업 이념 아래, 고객의 라이프스타일을 보다 편리하고 아름답게 만드는 데 집중하고 있다. 앞으로도 신뢰와 혁신을 바탕으로 리빙 분야의 새로운 기준을 제시해 나가겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com