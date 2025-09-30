[2025 대한민국 반려동물 브랜드대상] 라이프펫, 반려동물 영양제 부문 2년 연속 수상

라이프펫이 30일 ‘2025 대한민국 반려동물 브랜드대상’에서 2년 연속 영양제 부문 대상을 수상했다.라이프펫은 반려동물들이 건강하고 즐거운 일상을 누릴 수 있도록 돕는 펫케어 브랜드다. 영양제부터 덴탈껌까지 다양한 제품군을 갖추고 있다. 사료만으로는 충분하지 않은 영양 성분을 채워줄 ▲눈과 간 건강을 위한 ‘아이즈’ ▲피부 영양을 위한 ‘스킨케어’ ▲관절과 슬개골 건강을 위한 ‘조인트’ ▲강아지 유산균 ‘프로바이오틱스’ ▲고양이 기관지 영양제 ‘브레스&헤어볼’ 등 필수 영양제 7종을 선보이고 있다.제품은 모두 반려동물들의 건강을 위해 끊임없는 연구와 설계 아래 만들어졌으며, 이를 위해 ‘증상 개선 기능성 입증’ 원료를 사용했다. 국내 최초로 전 제품에 간 기능에 도움이 되는 성분을 독자 기술로 배합하여 영양 성분의 흡수율을 높인 것도 장점으로 꼽힌다.특히 올 9월, 반려동물 맞춤 건강관리를 위한 신제품 3종을 선보인다. 이번 신제품은 반려견과 고양이 모두를 위한 건강관리 솔루션으로 기획됐다. 출시되는 제품은 ▲영양 균형을 위한 멀티 밸런스(전 연령용/시니어용) ▲초소형 설계와 신선도 유지 기술을 적용한 오메가3(50mg/100mg) ▲특허 구강 유산균이 첨가된 덴탈껌으로, 각 제품은 반려동물의 건강과 기호성을 동시에 고려해 설계됐다.또한 라이프펫은 ‘책임 환불제’를 운영해 제품이 만족스럽지 못할 경우 100% 환불 서비스를 제공한다. 이처럼 기능성과 안전성을 두루 갖춘 라이프펫의 제품들은 반려인들 사이에서 꾸준히 베스트셀러로 자리매김했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com