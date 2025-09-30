[2025 대한민국 식품 브랜드대상] 월성유통, 축산 가공식품 전문 온라인 쇼핑몰

월성유통이 30일 ‘2025 대한민국 식품 브랜드대상’에서 축산가공식품 부문 대상을 수상했다.주식회사 코엠의 월성유통은 국물요리 전문 식자재 및 축산가공식품 온/오프라인 유통 브랜드이다. ▲각종사골농축액(엑기스) ▲우사골분말 ▲양지육수 ▲맑은 탕/국 육수베이스 ▲얼큰 탕/국 육수베이스 ▲양지 찢은고기 등 각종 고명용 고기 ▲소꼬리곰탕 ▲ 소갈비탕 ▲소깐양 등의 제품을 합리적인 금액에 판매하고 있다.가마솥 공법으로 일정 시간 푹 고아 만든 ▲한우 사골 농축액 ▲돈사골 농축액 ▲닭 뼈 농축액 등은 방부제와 색소, 기타 양념조미료와 기타 첨가제 등을 전혀 넣지 않아 순수한 진국을 만들 수 있고, 안심하고 먹을 수 있다. 끓는 물이나 뜨거운 물에 풀어주기만 하면 깊고 진한 육수가 완성돼 설렁탕, 곰탕, 짬뽕, 부대찌개, 샤브샤브, 훠궈, 라멘, 쌀국수, 순댓국, 칼국수, 만둣국, 육개장 등 다양한 국물요리를 더욱 진국으로 만들 수 있다.특히 오랫동안 사랑받아 왔던 월성유통의 ‘꼬리곰탕 파우치’는 최근 캔 타입으로 리뉴얼 되어 재출시되었다. 재출시된 ‘소꼬리곰탕’은 진득한 국물에 소꼬리를 가득 넣어 가심비가 높은 상품이다. 저염 타입으로 조미가 전혀 없이 출시돼 구매자의 입맛과 기호에 따라 소금이나 간장, 다진 마늘, 파 등을 추가해 먹으면 된다. 고온에서 멸균 및 살균 과정을 거쳐 어린아이들도 안심하고 즐길 수 있는 것이 특징이다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com