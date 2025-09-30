[2025 대한민국 교육서비스 브랜드대상] 이투스247학원, 성공적인 대학 진학을 위한 독학재수학원

이투스247학원이 30일 ‘2025 대한민국 교육서비스 브랜드대상’에서 5년 연속 대입재수전문학원 부문 대상을 수상했다.이투스247학원은 30여 년 동안 ‘입시’ 하나만 지도한 온라인 교육 플랫폼 기업 이투스에듀에서 런칭한 독학재수학원이다. 재수생들의 성공적인 대입을 위해 하루 24시간, 7일 내내 스마트한 관리를 제공하고 있다. 재원생 모두가 자기주도 학습을 통해 원하는 대학에 합격할 수 있도록 1:1 입시 컨설팅부터 전략적인 학습 코칭, 학습 로드맵을 구성해 주는 등 다양한 지원을 아끼지 않고 있다.뿐만 아니라 매월 모의고사를 통해 실전에 대한 대비를 철저하게 하고 있으며, 이후 시험 결과를 바탕으로 1:1 피드백을 제공해 실력 점검과 함께 부족한 부분도 알아볼 수 있다. 이외에도 공부에만 집중할 수 있는 독립형 학습 공간, 스터디룸, 코칭룸(지점별 상이) 등도 갖추고 있어 학습 몰입도와 실전 완성도를 동시에 잡았다.현재 경기도 이천과 안성에 위치한 이투스247이천, 안성기숙학원과 경기도 광주에 위치한 이투스247독학기숙학원 및 서울, 경기, 인천, 강원 등 전국 60여 개의 지점을 운영 중이다. 지난해에는 양평 기숙학원이 경기도 이천으로 확장 이전을 마쳐, 학생들에게 더욱 편리한 학습 환경을 마련해주었다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com