[2025 대한민국 뷰티 브랜드대상] 일루틴(ILUTINE), 건강한 아름다움을 선사하는 화장품 브랜드

일루틴(Ilutine)은 ‘K-뷰티의 신선한 한 방울’을 모토로, 피부 본연의 건강과 빛을 되찾아주는 기능성 스킨케어 브랜드다. 민감한 피부를 위한 저자극 비건 처방과 친환경 성분, 고효능을 동시에 추구하며, 엄격한 원료 선정과 과학적 배합 기술을 바탕으로 안전한 사용감을 제공한다.
대표 제품 ‘비타-샷 프로그램 앰플’은 고함량 순수 비타민C와 피부 진정·보습 성분을 최적으로 배합해 칙칙함, 잡티, 기미 개선에 탁월한 효과를 보인다. 혁신적 분리 공법으로 산화와 따가움 문제를 개선했고, 임상 및 저자극 테스트도 완료했다. 끈적임과 자극 없는 포뮬러와 고급스러운 패키징도 장점이다. 해당 제품은 와디즈 7,003% 펀딩과 네이버 96% 만족도를 통해 신뢰를 입증했다.
이러한 일루틴은 ‘정직한 성분, 확실한 변화’라는 경영 철학 아래 소비자가 안심하고 사용할 수 있도록 무료 체험 및 100% 환불 정책을 고수하고 있다.
일루틴 관계자는 “지속 가능한 친환경 경영과 피부 고민 솔루션 개발해 K-뷰티의 진정한 가치를 전 세계에 전달하는 브랜드로 성장하겠다. 영문 홈페이지 오픈과 SNS 메타 광고를 진행하는 등 해외 시장 진출 준비에도 박차를 가하고 있다”고 설명했다.
