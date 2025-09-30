[2025 대한민국 뷰티 브랜드대상] 일루틴(ILUTINE), 건강한 아름다움을 선사하는 화장품 브랜드

일루틴(ILUTINE)이 30일 ‘2025 대한민국 뷰티 브랜드대상’에서 미백앰플 부문 대상을 수상했다.일루틴(Ilutine)은 ‘K-뷰티의 신선한 한 방울’을 모토로, 피부 본연의 건강과 빛을 되찾아주는 기능성 스킨케어 브랜드다. 민감한 피부를 위한 저자극 비건 처방과 친환경 성분, 고효능을 동시에 추구하며, 엄격한 원료 선정과 과학적 배합 기술을 바탕으로 안전한 사용감을 제공한다.대표 제품 ‘비타-샷 프로그램 앰플’은 고함량 순수 비타민C와 피부 진정·보습 성분을 최적으로 배합해 칙칙함, 잡티, 기미 개선에 탁월한 효과를 보인다. 혁신적 분리 공법으로 산화와 따가움 문제를 개선했고, 임상 및 저자극 테스트도 완료했다. 끈적임과 자극 없는 포뮬러와 고급스러운 패키징도 장점이다. 해당 제품은 와디즈 7,003% 펀딩과 네이버 96% 만족도를 통해 신뢰를 입증했다.이러한 일루틴은 ‘정직한 성분, 확실한 변화’라는 경영 철학 아래 소비자가 안심하고 사용할 수 있도록 무료 체험 및 100% 환불 정책을 고수하고 있다.일루틴 관계자는 “지속 가능한 친환경 경영과 피부 고민 솔루션 개발해 K-뷰티의 진정한 가치를 전 세계에 전달하는 브랜드로 성장하겠다. 영문 홈페이지 오픈과 SNS 메타 광고를 진행하는 등 해외 시장 진출 준비에도 박차를 가하고 있다”고 설명했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com