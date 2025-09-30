[2025 대한민국 정보서비스 브랜드대상] 체험단시대, 파워블로거로 빠르게 성장하는 육아맘들의 놀이터

체험단시대가 30일 ‘2025 대한민국 정보서비스 브랜드대상’에서 파워블로그 육성 부문 대상을 수상했다.체험단시대는 블로그를 처음 운영해 보는 이들도 쉽고 빠르게 파워블로거로 성장할 수 있도록 돕는 일반인 파워블로거 양성 전문 기업이다. 전업주부나 경력단절 여성, 육아맘, 워킹맘 등 누구나 쉽고 빠르게 인플루언서로 성장할 수 있도록 체계적인 블로그 코칭 서비스를 제공해 호평받고 있다.특히 가입 즉시 1:1 전담 매니저가 배정돼 기본적인 포스팅 방법부터 관리, 수익 창출까지 블로그에 대한 전문적인 교육을 제공하며, 이를 통해 체험단 당첨 기회를 높이고 협찬과 수익화를 동시에 누릴 수 있도록 돕는다. 협찬을 통해 의식주 해결은 물론 생활비도 절약할 수 있어 투잡을 원하는 이들도 많이 도전하고 있다.여기에 체험단 서칭 역시 빠르게 이뤄질 수 있도록 맛집부터 뷰티, 육아용품, 전자기기 등 원하는 지역과 분야를 맞춤 설정하면 체험단 내역을 한눈에 확인해 볼 수 있도록 하였다. 직장인과 워킹맘을 위해 밤 9시까지 상담 서비스를 제공하며, 추후 주말 상담 서비스도 도입할 계획이다. 이러한 체험단시대는 지금까지 약 5천명 이상의 일반인 고객을 파워블로거로 양성해왔으며, 누적회원 1만 2천명을 돌파하는 등 엄청난 저력을 보여줬다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com