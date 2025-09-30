[2025 대한민국 리빙 브랜드대상] 컨센서스, 프리미엄 비건 세탁세제 브랜드

컨센서스가 30일 ‘2025 대한민국 리빙 브랜드대상’에서 2년 연속 세탁세제 부문 대상을 수상했다.컨센서스는 10년 이상의 히스토리를 바탕으로 안전한 성분과 품질을 앞세워 프리미엄 세탁세제 브랜드로 자리매김하고 있다. 브랜드 출범 후 맘카페를 중심으로 입소문이 나기 시작해, 아이를 키우는 고객들 사이에서 특별한 마케팅 없이도 꾸준한 인기를 얻고 있다.2년 연속 대상을 수상한 제품인 ‘컨센서스 화이트클린 세탁세제’는 7종 효소 함유로 얼룩 제거와 섬유 케어를 동시에 구현하는 것이 특징이다. 여기에 베이킹소다와 재오염 방지제를 더해 세척력을 한층 높였다. 특히 안전을 생각하여 ▲형광증백제 불검출 테스트 ▲미세플라스틱 불검출 테스트 ▲유해성분 18가지 불검출 테스트를 완료했으며, 독일 피부 자극 테스트에서 Excellent 등급도 획득했다. 또한 150년 전통을 가진 프랑스 향료사와 협업을 통해 완성한 고급스러운 향기로 최근 TV홈쇼핑에서 큰 인기를 끌기도 했다.컨센서스를 운영하는 제조사 (주)에이치비글로벌은 자사 R&D센터를 갖추고 있어 꾸준한 품질을 유지 중이며, 트렌드에 맞는 새로운 제품을 연구 및 개발, 생산하고 있다. 대한민국 로하스 인증, 품질인증인 ISO 9001 및 14001 인증을 획득하여 안전에 만전을 기하여 있으며, 해외 12개국에 수출 중인 강소기업이다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com