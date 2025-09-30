[2025 대한민국 정보 브랜드대상] 크리스천메이트, 신앙 기반 맞춤형 매칭 결혼정보 서비스

크리스천메이트가 30일 ‘2025 대한민국 정보 브랜드대상’에서 결혼정보회사 부문 대상을 수상했다.크리스천메이트는 같은 믿음을 가진 이성과의 만남을 통해 하나님 안에서 사랑으로 하나가 되는 세상을 완성할 수 있도록 돕는 국내 최초 크리스천 결혼정보회사다. 다년간의 매칭 경험을 갖춘 크리스천 매니저들이 온라인과 오프라인을 아우르는 블렌디드(blended) 방식의 맞춤형 매칭 서비스를 제공하고 있다. 단순한 만남 주선이 아닌, 신앙을 중심에 둔 만남을 통해 회원들이 삶의 동반자를 찾고 가정을 이뤄가는 데 초점을 맞추고 있다.국내 크리스천 결혼정보업계 1위라는 명성에 걸맞게 형제 자매의 마음을 깊이 이해하고 공감할 수 있도록 크리스천메이트의 커플매니저는 100% 크리스천으로 구성되어 있다. 여기에 프라이버시를 보호하기 위해 같은 교회 내 매칭을 차단하고 있으며, 남녀 성비가 남성 52%, 여성 48%로 균형을 이루고 있어 이상적인 만남을 이어 가기에도 용이하다. 매칭 이외에도 정기 파티와 오프라인 모임을 통해 이성을 자연스럽게 만날 수 있도록 도운 결과, 매니저 서비스 만족도 92.1%라는 높은 수치를 기록하고 있다.크리스천메이트 관계자는 “단순한 인연을 넘어 믿음 위에 세워진 가정을 이뤄갈 수 있도록 최선을 다하고 있다”며 “국내 크리스천 싱글들이 하나님이 예비하신 배우자를 만나도록 앞으로도 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com