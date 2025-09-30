[2025 대한민국 교육서비스 브랜드대상] 토크스테이션, 6년 연속 초등화상영어 부문 대상

토크스테이션이 30일 ‘2025 대한민국 교육서비스 브랜드대상’에서 6년 연속 초등화상영어 부문 대상을 수상했다.토크스테이션은 상위 1% 원어민 선생님과 함께하는 몰입형 화상 수업으로 주목받고 있는 초등화상영어 브랜드다. 특히 메인 정규 과정인 ‘스토리 스피킹’은 원어민과 함께 원서도 읽고 스피킹 실력도 같이 키울 수 있어 학부모들 사이에서 인기가 많다. 업계 최초로 시작한 첸트를 활용한 ‘파닉스’ 역시 영어를 처음 시작하는 아이들이 즐겁게 화상영어에 참여할 수 있도록 구성돼 좋은 반응을 얻고 있다.이러한 토크스테이션은 영어 전공자 또는 관련 자격증을 보유 강사진만을 엄선하고, 1:1 학습 매니저를 통한 맞춤형 관리 시스템을 도입해 학생 개개인의 학습 동기를 유지하고 학습 성과를 높이는 데 집중하고 있다. 이와 함께 자체 영어 연구소에서 개발한 스스로 영어 학습을 할 수 있도록 돕는 ‘아이딕 홈스쿨’, 원서를 읽고 토론하며 실력을 키우는 ‘리딩스쿨’, 레벨에 맞는 어휘를 이미지와 소리, 문장으로 유추하며 학습하는 ‘보카킹’, 영어의 4가지 영역을 모국어 습득 방식으로 학습하는 완전 학습 컨텐츠 ‘아이딕 잉글리쉬’ 등 다양한 프로그램을 회원들에게 무료로 제공한다.또한 매년 여름과 겨울 방학에는 영어 실력 향상과 자신감을 키울 수 있도록 타사와 차별점을 둔 원서 집중 리딩/스피킹 연계 필리핀 몰입 영어캠프를 진행 중이다. 이에 대한 자세한 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com