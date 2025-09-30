[2025 대한민국 반려동물 브랜드대상] 페츠모아(PETZMOA), 반려인들의 마음을 담은 안전한 반려용품

페츠모아(PETZMOA)가 30일 ‘2025 대한민국 반려동물 브랜드대상’에서 7년 연속 애견용품 부문 대상을 수상했다.페츠모아는 안전기준 없이 생산되던 반려용품 시장에서 ‘어린이 제품 안전기준’을 적용해, 반려동물에게도 사람이 누리는 수준의 안전을 보장하는 데 앞장섰다. 검증되지 않은 용품으로 인해 불안을 느끼던 보호자들에게 믿고 선택할 수 있는 제품을 제공하며, ‘안전한 제품만을 취급한다’는 원칙을 지켜왔다.▲냄새 잡는 요술배변패드 ▲냄새 잡는 요술탈취제 ▲강아지 노즈워크 ▲프리미엄 애견유모차 ▲꿀잠 강아지 쿠션 등 실용성과 품질을 갖춘 다양한 제품을 선보이며 반려인들의 만족도를 높이고 있다.특히 최근에 출시한 냄새 잡는 요술탈취제는 인공 향료와 알코올 등의 화학 성분은 배제하고 버섯 유래 키토산과 정제수만 넣고 만들어 후각이 민감한 반려동물에게도 부담이 없다. 버섯 유래 키토산은 음전하(-)를 띠는 세균이나 냄새 입자에 달라붙어 탈취 효과를 내며, 냄새의 근원인 유해균까지 강력하게 제거하는 등 탈취력 99%의 뛰어난 성능을 자랑한다. 강아지 오줌 냄새처럼 자극적인 냄새도 빠르게 잡아주어 가정에서는 물론 호텔이나 아쿠아리움, 돼지 축사 등 다양한 환경에서도 널리 활용되고 있다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com