도시의 모세혈관 ‘마을버스’가 없어진다면? [강홍민의 굿잡]

명륜동 골목의 마지막 발인 종로07·08번…승객을 위한 버스 기사

마을버스 인력난 심화…환승 요금 불공정, 지원율 격차 시급히 개선해야

교통약자를 위한 유일한 ‘이음’…마을버스의 의미

우리 몸에서 모세혈관은 장기와 장기를 연결해주는 아주 소중하고 중요한 존재다. 도시도 마찬가지다. 도시의 모세혈관인 마을버스는 지하철과 간선버스가 닿지 않는 골목길과 언덕, 후미진 주택가까지 운행하며 시민들의 마지막 발이 된다. 특히 교통 사각지대에 사는 고령층과 학생, 보행 약자에게는 결코 없어서는 안 될 존재다.최근 도시의 모세혈관이 끊어질 위기에 처해있다. 2025년 현재 마을버스 기사 인력난은 심각한 상태다.조승환 국민의힘 의원실이 서울시에서 받은 자료에 따르면, 서울시 마을버스 운전기사 수는 해마다 감소하는 추세다. 2020년 3,261명에서 2024년에는 2,836명으로, 최근 5년간 425명(약 13%)가 감소했다.만약 이러한 인력난이 장기화돼 마을버스가 사라진다면 어떤 현실과 마주할까. 도시 사각지대에 살고 있는 사람들은 서서히 고립돼 도시 슬럼화가 펼쳐질지도 모른다. 단순히 작은 버스 한 대가 아니라, 우리의 일상을 이어주는 마지막 수단인 마을버스를 17년째 책임지고 있는 오인중 기사를 만나 이야기를 들어봤다.“꿈에도 생각 못 했죠. 저희 세대 땐 대부분 과학자, 사업가, 장군 이런 걸 꿈꿨습니다. 버스 운전한다는 건 상상도 안 했어요. 저는 어릴 땐 과학자가 되고 싶었는데, 시간이 지나고 보니 이렇게 마을버스 핸들을 잡고 있네요.”“생활 때문이었죠. 하던 사업이 잘 안 풀린 후 뭘 해야 할지 고민을 많이 했어요. 그러다 예전에 따놓은 1종 대형면허가 생각나 지원하게 됐어요.”“정확히 2008년 8월 1일에 입사했어요. 벌써 17년째 같은 자리에서 일을 하고 있네요. 원래는 시내버스 기사를 해야겠다는 생각에 마을버스에서 경험을 쌓으려고 했는데, 사장님들이 너무 잘해주시고 동네 분위기도 좋아서 떠나질 못했어요. 같이 들어온 동료들은 대부분 다른 데로 갔는데 저는 계속 남아 있는 거예요.”“1종 대형면허와 버스운전자격증이 있어야 합니다. 자격증은 자동차 관리 요령, 안전 운행 요령 등에 관한 총 4개 과목의 시험에 합격해야 하고요. 이후 경력이 1년이 되지 않은 사람은 약 5일간 교육을 받습니다. 이틀은 이론, 또 삼일은 실기 교육입니다. 서울은 잠실 교통 연수원에서 신규버스교육을 받을 수 있어요.”“경력자는 바로 가능한데, 대부분 초보기사라 회사에서 2~4주 정도 교육을 해야 해요. 노선을 익히고, 버스 폭에 대한 감도 잡고, 승객 안전을 위한 매뉴얼도 배워야 하죠. 교육을 수료하면 3개월 수습을 거쳐 정식 발령이 나죠.”“그런데 정식 발령을 받은 이후에도 어려워요. 마을버스가 다니는 길이 골목이잖아요, 운전을 잘하는 사람도 처음엔 무섭고 긴장되고 그래요. 그래서 10명쯤 들어오면 그중 절반은 중간에 나갑니다.”“저도 엄청 무서웠죠. 손님이 다치거나 사고 날까 봐 겁이 났어요. 한 번도 해본 적 없는 일이니까요. 그런데 시간이 지나면 누구나 두려움은 없어집니다. 모든 게 처음이 어려운 거지, 지나가면 익숙해지죠.(웃음)”“제가 속해있는 와룡운수는 서울 종로구 명륜동에서 종로 07번과 종로 08번을 운행하고 있습니다. 원래는 한 코스만 운행하다가 지금은 효과적인 운행을 위해 07번과 08번 모두 운행하고 있어요. 이곳에는 저 외에도 오래 근무한 기사들이 많이 있어서 서로 친해요. 이렇게 좋은 분위기가 이 노선의 장점입니다.”“오전과 오후로 나눠 교대 근무를 합니다. 3일은 오전, 3일은 오후이고, 7일차에 쉽니다. 물론 일주일 간격을 두고 오전과 오후를 나눠서 운행하는 기사도 있어요. 오전반은 아침 5시 10분에 출근해 6시에 첫차 운행이 시작됩니다. 그리고 오후 2시에 교대하죠. 오후반은 2시부터 시작해, 막차가 11시 20분이에요. 그래서 돌아오면 거의 자정이죠. 이런 사이클이 계속 반복됩니다.”“겨울에 눈이 많이 오는 날이면 미끄러워 운행하기 힘들죠. 그런데 감사하게도 종로구에서 지원을 해줘서 한결 편해졌어요. 2년 전쯤 오르막길이 심한 도로에 열선을 깔아줬거든요. 영하로 떨어지면 자연스럽게 열이 나와서 눈을 녹여줍니다. 덕분에 눈이 와도 열선이 길을 덜 미끄럽게 녹여줘서 예전보다 훨씬 나아졌습니다.”“모니터링 할 수 있는 CCTV가 버스당 7대가 설치됐어요. 덕분에 억지스러운 민원이 많이 사라졌죠. 그리고 차량 간 거리 등 운행 관리가 체계화됐습니다. 모니터에 차간거리가 딱 보여서 운행하기 한결 수월해졌어요.”“그럼요. 예전엔 술에 취한 승객이 하루 종일 내리지 않고 민폐를 부린 적이 있었어요. 다른 승객들도 불편해 하셔서 파출소까지 모셔다 드린 적도 있습니다.”“인사를 했을 때 같이 인사해주는 분들이 많은데, 그럴 땐 행복해요. 그리고 제가 워낙 웃는 얼굴이라서, 잘 웃는다고 칭찬을 받을 때도 기분이 좋습니다. 무엇보다 대부분 동네 사람들은 얼굴을 서로 알아요. 그래서 이런저런 얘기도 나누고, 간간이 간식을 챙겨주실 때가 있는데, 그럴 땐 기분 좋게 운행하죠.(웃음)”“첫째는 어르신이 자리에 앉을 때까지 확인하는 것, 둘째는 양보 운전입니다. 어르신들이 하차하다 미끄러져 다치는 경우가 종종 있어요. 그래서 승객이 자리에 앉을 때까지 꼭 보고 출발합니다. 그리고 제게는 운전이 직업이니, 일반 승용차들과 같이 도로를 달릴 때 무조건 양보하는 습관이 있어요. 항상 백미러로 주변 차를 꼼꼼히 확인하는 것도 신경 쓰는 부분이죠.”“정비사에게 연락해서 상황을 설명하고, 지시에 따라 조치합니다. 최근에 운행 중인 버스에서 연기가 난 적이 있었어요. 저희는 위급상황 시 대처 매뉴얼이 있는데, 그 매뉴얼대로 우선 승객들은 다른 버스로 이동시켰어요. 그리고 정비사에게 연락해 조치를 취했어요. 정말 아찔했던 경험이었죠.”“저희 노선은 30분 정도로 짧아서 아직 그런 적은 없어요. 오래 걸리는 게 아니라 그 정도는 무엇이 됐든 다 참을 수 있었네요.”“저뿐만 아니라 대부분의 기사님들이 건강상의 문제가 있어요. 특히 장시간 앉아 있는 직업이라 소화가 안 되고 다리 근육이 약해지는 거죠. 그래서 주에 3회 이상은 꼭 운동합니다. 헬스장에 가서 유산소랑 근력운동을 번갈아 하는데, 이게 아니면 버틸 수가 없어요.”“우선 마을버스의 급여가 시내버스의 70% 수준이에요. 그런데 골목길과 경사길이 대부분이라 운전은 힘들고, 사고 위험은 크죠. 그래서 더욱 경험이 많은 베테랑 기사가 오래 있어야 하는데, 처우가 좋지 않으니 버티기가 힘든 구조예요.”“전기버스는 대기오염을 줄일 수 있는데다가, 기사 입장에서도 운전하기 편하죠. 그래서 빨리 바뀔수록 좋다고 생각해요. 하지만 전기차를 바꾸는 데 비용이 많이 들어 지원금이 꼭 필요해요. 저희도 2대 정도 신청했는데 아직 허가를 받지 못했어요. 참 안타까운 부분이죠.”“흐름이라고 봐요. 그렇다고 해서 자율주행이 일자리를 위협한다고 생각하지는 않거든요. 기술이 발전해도 안전 관리는 사람이 해야 해요. 그 흐름에 맞춰서 사람이 할 수 있는 일을 따라가면 된다고 생각합니다.”“우선 환승 관련 체계부터 달라져야 합니다. 시내버스 요금은 1,500원, 마을버스는 1,200원입니다. 손님이 마을버스를 타고 시내버스로 환승하면 300원을 더 내서 총 1,500원을 냅니다. 하지만 서울시에서 864원(55%)을 가져가고 마을버스는 674원(45%) 정도밖에 못 받아요. 어차피 서울시에서 환승 요금을 합산해서 주는 건데, 왜 이렇게 차이를 두는지 모르겠습니다. 그냥 반씩, 750원씩 나누면 되지 않나 라는 생각이에요. 적은 돈 같아도, 이런 승객이 많다 보니 수입 차이가 큽니다. 그 돈이 있어야 기사들 급여를 올리고 차량 관리도 하는데, 항상 빠듯하게 운영할 수밖에 없죠.”“우선 시내버스는 대규모 조합이 있어 재정도 안정적이고, 협상력도 있습니다. 그런데 마을버스는 작은 회사들이 따로 운영하니까 구조적으로 불리해요. 서울시에서 어느 정도 보정해 줄 필요가 있다고 봅니다. 그런데 시내버스는 비용 버스 1대당 90만원 넘게 지원하지만 마을버스는 1대당 47만원 지원합니다. 그래서 시내버스는 정비사 및 청소원 식사에 필요한 조리원 및 기타 운영 직원을 두고 체계적으로 관리를 할 수 있어요. 반면, 마을버스는 생존을 위해 1인 3역을 하니 교통사고율도 높고 직원 급여 및 복지가 열악합니다. 이번 경기도는 노선에 따라 올해 11월에 200원~400원 차등 요금인상 협상을 끝냈어요. 하지만 서울시 마을버스는 9년 만에 인상요금을 겨우 한 번 했습니다. 물가상승률을 따라가지 못하고 저임금 고노동에 많은 기사님들이 다른 곳으로 떠나고 있는 실정입니다. 서울마을버스조합에서는 환승제도가 불합리적로 계속 유지된다면, 올해 9월부터 환승제도 탈퇴를 한다고 모두 단합했습니다. 이렇게 되면 마을버스 이용 고객들이 많은 혼란이 올 것 같아 걱정이 됩니다.”“‘이음’이요. 주민, 마을, 시내를 이어주는 존재죠. 교통약자가 많이 사는 지역까지 ‘이음’해주는 필수 교통수단입니다. 다른 교통수단이 잘 닿지 않는 곳까지 유일하게 ‘이음’해주는 마을버스가 우리나라에 있어서 다행이라고 생각해요. 일본에도 이런 형태는 없죠. 이런 마을버스가 없다면 어르신들은 병원, 시장에 못 가고, 경제 사정이 넉넉지 못한 학생들도 힘들어집니다. 상권도 무너지고, 교통약자의 생활이 고립되게 되는 거죠.”“어차피 세상일은 모두 자기가 좋아하는 일, 아니면 해야 하는 일이에요. 24시간 중 8시간 동안 해야 하는 일을 하는 거라면, 기왕 하는 김에 생산적으로 하는 게 좋은 거라고 생각해요. 어차피 해야 하는 일이니까 긍정적으로 하자는 거죠. 8시간 일하는 동안 최대한 웃으면서 일하려고 노력하는 게 제 원동력이에요.”“이 일의 가장 큰 장점은 정년퇴직이 없다는 점이에요. 그래서 건강을 잘 관리해서 일할 수 있을 때까지 일하는 게 목표입니다.”“물론 운전을 더 잘하고 못하는 사람이 있을 수는 있어요. 하지만 그런 특별한 자질이 엄청 중요한 건 아니에요. 그것보다는 반복적인 것을 버틸 수 있는 힘이 가장 중요해요. 반복적인 일을 계속 배우기만 하면, 사고 없이 안전 운행하는 게 절대 어려운 게 아니니까요. 그래서 끈기와 마음의 힘이 가장 중요합니다.”강홍민 기자 khm@hankyung.com[송다연 대학생 기자]