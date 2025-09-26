지난 8월 20일 오전 서울 동대문디자인플라자에서 열린 2025 금융권 공동채용 박람회에서 구직자들이 면접·채용 상담을 위해 부스를 둘러보고 있다. 사진=연합뉴스

그래픽=송영 기자

역대급 실적을 내고 있는 은행업계. 그러나 청년들의 취업문은 갈수록 좁아지고 있다. KB국민은행·신한은행·하나은행·우리은행 등 4대 시중은행의 올해 하반기 채용 규모는 645명으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 740명보다 줄었고 2023년 하반기(850명)에 비해서는 200명 이상 감소했다. 연간 채용 인원 역시 2023년 1880명에서 지난해 1270명, 올해 1215명으로 감소세를 이어가고 있다.9월 10일 신한은행은 올 하반기 100명 안팎의 공개채용을 진행했다. 지난해 하반기 130명을 뽑은 것과 비교하면 30명 줄었다. 올해 상반기에는 신입 90명을 선발하고 전역 장교를 대상으로 30명을 별도 모집한 바 있다. 이번 모집에선 일반직 신입을 비롯해 전문직과 사무 지원 인력까지 포함했다. 전문 분야는 리스크 모델링 전문가, 회계사 등을, 사무직군 채용에선 특성화고 특별전형을 처음 도입했다.KB국민은행과 하나은행은 지난 8월 29일 하반기 채용 계획을 내놨다. 국민은행은 올 상반기 110명을 선발한데 이어 하반기에는 약 180명을 모집했다. 지난해 하반기(200명)보다는 20명가량 줄었다. 유니버설 뱅커(UB), 정보통신기술(ICT), 전문자격(공인회계사), 보훈, 특성화고, 전역장교 등 6개 부문에서 약 150명의 신입을 뽑는다. 별도로 변호사, 인공지능(AI) 등 전문경력직 30여 명을 수시 채용한다. 디지털전환과 법률·기술 역량 강화라는 전략적 필요가 반영된 것으로 풀이된다.하나은행은 170명을 뽑겠다고 밝혔다. 지난해 하반기(200명)보다 30명 줄었다. 상반기에는 150명을 선발했었다. 이번 채용은 종합금융, ICT, 디지털·AI, 지역인재 부문에서 진행했다.우리은행은 지난 8월 19일 시중은행 중 가장 먼저 하반기 공채를 시작했다. 상반기 190명을 뽑은데 이어 하반기에는 195명을 충원한다. 다만 지난해 하반기(210명)보다는 15명 줄었다. 올해 채용은 △기업금융 △개인금융 △지역인재 △우리투게더 △테크(Tech) △정보기술(IT) 특성화고 △보훈 △장애인 특별채용 등 8개 부문으로 세분화했다. 지역인재 채용은 6개 지역으로 확대해 지역 기반형 채용을 강화한다. 입행 후에는 RM(기업금융), CM(개인금융), PB(자산관리) 과정 등을 거친다.현재 4대 시중은행의 올해 하반기 채용 모집은 끝났다. 전국에서 가장 많은 지점을 보유한 NH농협은행은 아직 올해 하반기 채용 계획을 발표하지 않았다. 지난해 하반기 채용에서 올 상반기 채용 인원을 포함한 580명의 신입을 채용했다.디지털 환 속에 점포 수와 직원 수가 동시에 줄어들면서 은행들의 고용 축소 흐름은 당분간 이어질 가능성이 크다. 올 상반기 4대 은행의 영업점은 2708곳으로 지난해보다 126곳 줄었다. 임직원 수도 같은 기간 5만5066명에서 5만3794명으로 1200명 이상 감소했다.보험업계와 카드업계 역시 신규 인력 충원은 축소하는 분위기다. 카드사의 경우 예년엔 8월 말~9월 중순 사이 일제히 하반기 공채가 열렸지만 올해는 삼성·현대·하나·우리·비씨카드 등 5곳만이 신입 채용을 진행 중이다. 최근 해킹 사고로 큰 타격을 입은 롯데카드는 하반기 신입 공채 계획을 접고 경력직 위주의 수시채용만 이어가고 있다. 가맹점 수수료 인하, 카드론 규제 등으로 업황이 악화하면서 신입 채용보다는 희망퇴직을 통한 인력 조정과 비용 절감에 무게를 두는 모습이다.보험업계에선 정규직 신입보다는 경력직·비정규직 충원 비중을 확대하고 있다. 올해 1분기 기준 보험업계 전체 임직원 수는 1년 전보다 156명 늘었지만 정규직은 오히려 181명 줄고 비정규직이 337명 증가했다. 다만 삼성생명·삼성화재, 한화생명·한화손해보험 등은 그룹사 위주로 신규 채용을 진행하고 있다.김태림 기자 tae@hankyung.com