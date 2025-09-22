서울 시내에 설치된 주요 은행 ATM 기기 모습. 사진=연합뉴스

은행의 현금자동입출금기(ATM)수가 최근 20% 이상 줄어든 것으로 나타났다. 디지털 금융 전환에 속도가 붙으면서 오프라인 금융 인프라가 빠르게 사라지고 있지만 고령층과 같은 금융 취약계층을 위한 뚜렷한 대책은 부재한 실정이다.22일 국회 정무위원회 소속 추경호 국민의힘 의원이 금융감독원에서 받은 자료에 따르면 2020년 3만3707개였던 전국 ATM기 수는 올해 7월 말 2만5987개로 7720개(22.9%) 줄었다.지역별로 보면 울산이 28.4% 감소해 가장 높은 감소율을 기록했고, 경북(27.3%), 경남(27.1%), 부산( 26.7%), 대구(25.4%), 충북 (24.2%),서울 (23.9%) 등 주요 지역에서도 큰 폭으로 줄었다.5대 은행의 경우 KB국민은행의 ATM 감소율이 가장 높았다. 2020년 말 5785개에서 올해 7월 말 4202대로 1583대(27.4%)가 줄었다. 뒤이어 우리(24.8%), NH농협(23.6%), 신한(23.6%) ,하나(6.3%) 순이었다.은행들은 디지털화와 운영 효율성을 이유로 오프라인 점포와 ATM 수를 지속적으로 축소하고 있다. 이에 따라 금융 접근성에 어려움을 겪는 계층에 대한 우려도 커지고 있다.금융당국은 지난 3월 공동 ATM설치를 상회공헌 활동으로 인정하고 설치장소를 공공기관·마트 등에 확대하겠다는 방침을 내놨지만 이후 뚜렷한 진전은 없는 상태가.추경호 의원은 “금융권 오프라인 점포와 ATM 등이 줄어들고 있지만 금융 취약계층을 위한 대안은 부재한 상황”이라며 “금융당국은 은행권 공동 ATM, 은행대리업법 혁신금융서비스 지정 등 금융 접근성 제고 방안을 적극 추진해야 한다”고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com