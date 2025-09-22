조좌진 롯데카드 대표이사가 18일 서울 중구 부영태평빌딩 컨벤션홀에서 열린 언론 브리핑에서 롯데카드 대규모 해킹 사고 관련 대국민 사과문을 발표하고 있다./2025.9.18. 김범준 기자
조좌진 롯데카드 대표이사가 18일 서울 중구 부영태평빌딩 컨벤션홀에서 열린 언론 브리핑에서 롯데카드 대규모 해킹 사고 관련 대국민 사과문을 발표하고 있다./2025.9.18. 김범준 기자
[속보]롯데카드 정보유출 파장...방통위, 정보망 전수조사

정유진 기자 jinjin@hankyung.com