여의도 불꽃축제 감상 '숨은 명당'...'보라매 휴마레' 눈길

현진건업개발이 서울시 동작구 신대방동 일대에 '보라매 휴마레'를 분양 중이다. 이 단지는 지하 2층~지상 최고 13층 규모에 전용면적 40~51㎡ 114가구로 이뤄졌다.보라매 휴마레는 7호선 신대방삼거리역(도보 7분, 최단거리 기준), 신림선 보라매공원역(도보 6분, 최단거리 기준)을 걸어서 이용할 수 있는 더블 역세권 단지로 강남과 용산, 여의도 등 서울 주요 업무지역으로 출퇴근이 편리하다.이들 지하철역을 이용할 경우 대략 여의도까지 9분, 강남까진 21분, 종로3가까지 33분이면 갈 수 있다.단지 주변에 생활 편의시설도 잘 갖춰져 있다. 보라매 휴마레는 롯데백화점, 농협, 하나로마트, 성대전통시장, 보라매병원 등 편의시설 이용이 편리하고 대림초(도보 약 13분), 문창중, 당곡중·고 등을 걸어서 통학할 수 있다. 여기에다 주변에 강남중, 성남중·고, 강현중 등 명문 초중고 밀집해 있다.주거환경 또한 쾌적하다. 보라매 휴마레는 단지에서 약 500m 지점에 서남부권 대표 공원인 보라매공원을 품고 있는 공세권 단지다. 보라매공원은 잔디마당, 수경시설, 조깅트랙, 축구장, 배드민턴장, 인공암벽등반장, 어린이놀이터, 테마물놀이터 등을 갖춘 도시공원으로 총 면적이 약 41만㎡에 달한다.보라매 휴마레의 또다른 매력은 단지가 위치한 지리적 특성 상 해마다 서울 여의도 한강공원 일대에서 열리는 서울세계불꽃축제 조망이 가능하다는 점이다.여의도 불꽃축제를 볼 수 있는 아파트와 그렇지 아파트 간 가격 차도 크다. 특히 서울 강남권이나 한강변 주요 단지들에서는 불꽃축제를 조망할 수 있는 세대와 그렇지 않은 세대 간의 시세 격차가 뚜렷하다.서초구 반포동의 한 고급 아파트 단지에서는 같은 전용면적 기준으로 한강 및 여의도 방향 조망이 가능한 세대가 비조망 세대보다 5억 원 이상 높은 가격에 거래된 바 있다. 보라매 휴마레의 경우 직접적인 한강변 입지는 아니지만, 고지대 입지와 개방감 있는 설계를 통해 여의도 및 63빌딩 방향 조망이 가능한 세대와 옥상 커뮤니티 공간을 갖추고 있다.각종 세금 혜택을 받을 수 있다는 것도 장점이다. 보라매 휴마레는 6억원 이하(5억원대), 전용면적 60㎡ 이하 도시형 생활주택으로 각종 세금 완화 혜택을 받을 수 있다. 이는 지난해 정부가 소형 주택시장 활성화를 위해 내놓은 1·10 부동산 대책에 따라 제공되는 혜택이다.1·10 대책에 따르면 올해 말까지 준공되는 전용면적 60㎡ 이하 도시형 생활주택(수도권 6억원, 지방 3억원)을 분양받을 경우 취득세와 양도소득세, 종합부동산세 등 부동산 관련 세금을 산정할 때 주택 수 산정 대상에서 제외된다. 이에 따라 일정 요건을 갖출 경우 취득세를 감면받을 수 있고, 양도소득세도와 종합부동산세 중과세 대상에도 포함되지 않는다.보라매 휴마레는 준공 후 분양으로 바로 입주가 가능하며, 전세대 발코니 확장 무료, 시스템 에어컨 무상 제공 혜택이 제공된다.