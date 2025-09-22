‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’, 22일부터 계약 시작

이달 22일(월)부터 24일(수)까지 정당 계약을 진행하는 강원특별자치도 춘천시의 새 아파트, HDC현대산업개발의 ‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’가 관심을 모으고 있다.지역 내에서 브랜드 아파트가 밀집해 있는 삼천동, 온의동 일대라는 검증된 입지여건에, 주거 선호도가 높은 ‘아이파크’ 브랜드까지 접목된 새 아파트인 만큼 실거주를 염두에 둔 이들의 내 집 마련 움직임이 ‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’로 집중될 것으로 예상된다.여기에, ‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’ 분양 이후 공급되는 신규 분양 단지의 경우 인건비, 건설 자재비 가격 등이 잇따라 상승한 만큼 더 높은 수준의 분양가가 예상되고 있는 상황이기에, ‘아이파크’ 브랜드 아파트로의 입성을 위한 기회는 지금이 가장 시기적절해 보인다는 평가다.HDC현대산업개발의 ‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’는 초기 자금 부담을 덜어주는 실질적인 금융 혜택으로 계약금 1,000만원 정액제(1차)와 중도금 무이자 혜택을 제공한다. 계약금(공급금액의 10%)만 납부하면 입주 예정일까지 추가 비용 부담 없고, 분양권 전매도 할 수 있다.이 단지의 전체 가구는 판상형, 남향 위주의 배치를 통해 일조량 및 채광, 환기성을 극대화했다. 전용면적 84㎡A타입은 거실과 주방 맞통풍이 가능한 판상형 구조로 설계됐다. 팬트리, 파우더룸, 드레스룸(확장 시)을 마련해 공간 활용을 극대화할 수 있다.전용면적 144㎡A는 팬트리, 드레스룸, 파우더룸 등을 곳곳에 배치한 판상형 구조로 공간 활용성을 극대화했다. 메인 주방과 깔끔하게 분리된 보조 주방(확장 시)을 마련해 수납과 동선 효율성을 높이고, 조리 공간의 기능성과 생활의 편의성을 동시에 확보했다. 144㎡B타입은 거실과 주방이 탁 트인 시야와 풍부한 채광을 누릴 수 있는 3면 개방형 설계를 적용했다. 안방 전용 드레스룸과 파우더룸, 팬트리 등 수납공간을 갖춰 공간 활용성을 높였다. 144㎡A, B타입에는 이탈리아의 하이엔드 브랜드 ‘에르네스토메다’의 주방가구가 무상 적용된다.단지는 지상에 주차 공간이 없는 아파트로 설계되며, 주차 공간은 가구당 1.87대로 확보하여 입주민의 주차 스트레스를 최소화했다. 지상 공간은 다양한 식재로 꾸린 조경 시설과 근린생활시설 등이 배치된다. 여기에 다양한 라이프 스타일과 트렌드가 반영된 피트니스, 골프연습장, 게스트하우스 등 커뮤니티 시설도 함께 조성된다.‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’는 입지 여건 역시 뛰어나다. 우선 인근에 공지천, 의암호, 의암공원, 삼천동 생태공원, 공지천 유원지, 공지천 조각공원 등 녹지가 풍부하게 조성돼 쾌적한 환경을 갖추고 있다. 걸어서 춘천시립청소년도서관, KT&G 상상마당 춘천아트센터, 강원국악예술회관 등을 이용할 수 있다.롯데마트 춘천점, 이마트 춘천점, 레고랜드 코리아 리조트 등의 편의시설을 비롯해 온의·삼천초(예정), 남춘천초, 춘천중, 춘천고, 성수여고 등 학교를 비롯해 퇴계동, 석사동 학원가를 오고 가기에 편리하다.인근에는 청량리 등으로 이어지는 춘천역, 남춘천역이 들어서 있고, 춘천시외버스터미널, 춘천고속버스터미널도 있어 광역 교통망을 누릴 수 있다. 중앙고속도로와 서울춘천고속도로, 서울양양고속도로도 빠르게 진입할 수 있어 서울로의 이동 여건도 편리하다. 용산역~춘천역~속초역을 잇는 동서고속화철도(예정), 제2경춘국도(예정), 수도권광역급행철도(GTX)-B노선 춘천 연장(예정) 등 다양한 사업들이 추진 중으로 미래가치 향상도 기대된다.자세한 정보는 홈페이지를 통해 확인하면 된다. 견본주택은 더잭슨나인스호텔 인근(춘천시 근화동 일원)에 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com