한국항공우주연구원 이상철 원장 사진=한경DB

한국항공우주연구원(이하 항우연)이 기관장 주관 워크숍에서 법인카드로 음주 비용을 부당하게 집행한 뒤 이를 숨기기 위해 결제내역을 조작하고 국회에 허위 보고한 사실이 드러났다.22일 국회 과학기술정보방송통신위원회 최민희 더불어민주당 의원이 공개한 자료에 따르면 이상철 항우연 원장은 지난 4월 1~2일간 간부 24명과 함께 충남 부여의 한 리조트에서 1박2일간 워크숍을 진행했다.항우연은 이 자리에서의 식사비용으로 총 201만 여원의 법인카드로 결제했는데 문제는 음주 비용이 포함된 174만 2000원 중 일부(27만 2000원)을 이튿날 점심 식사비로 둔갑시켜 따로 결제했다는 점이다. 국회에는 “중식은 두 팀으로 나눠 각각 식사를 했다”는 거짓 보고까지 한 것으로 나타났다.항우연은 중식A팀, B팀으로 나루 따로 식사했다며 국회에 허위 보고까지 한 것으로 알려졌다.최 의원은 “이는 하나의 집행을 분할해 결제하는 이른바 ‘쪼개기 결제’를 금지하는 항우연 자체 법인카드 사용지침을 위반한 것”이라며 “이상철 원장이 참석하고 주관한 공식 워크숍에서 이 같은 위법행위가 조직적으로 벌어진 것은 조직 전반의 도덕불감증과 윤리기강 해이를 단적으로 보여준다”고 비판했다.문제는 이 뿐만 아니다. 항우연은 국회에 44만 9000원의 간담회비를 보고했지만 실제로는 워크숍 뒤풀이 명목으로 호프집에서 지출한 술자리 비용이었던 것으로 밝혀졌다.최 의원 “항우연은 이에 대해서도 부적절한 집행이었다고 시인하며 전액 환수했다”며 “항우연은 법인카드 사용지침에서 주점 사용을 엄격히 금지하고 있다”고 지적했다.이어 “국회에 거짓 보고까지 서슴지 않은 항우연의 도덕불감증은 용납될 수 없다”며 “이 원장은 국민 앞에 사과하고 책임지는 모습을 보여야 한다. 이번 건은 어쩌면 빙산의 일각일 수 있다”며 감사원 감사를 통해 항우연의 부정 집행 전반에 대한 전수 조사가 반드시 필요하다고 강조했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com