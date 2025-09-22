인천검단 ‘디에트르 더 에듀 단지 내 상가’ 다양한 업종에 최적화

781세대 아파트 입주민 고정수요와 유·초·중·고 학군을 동시에 품은 인천검단 ‘디에트르 더 에듀 단지 내 상가’가 오는 26일 공개입찰에 나선다. 단지 고정수요와 학세권 유동수요를 겸비한 상가인만큼 업종 선택의 폭이 넓고, 안정적인 운영이 가능할 것으로 기대돼 관심을 모은다.단지 출입구 바로 옆 1층에 위치한 이번 상가는 가시성과 접근성이 뛰어나 카페·편의점·베이커리·분식점 등 생활밀착형 업종에 적합하다. 입주민은 물론 외부 고객까지 흡수할 수 있는 입지로, 유동 고객의 발길이 잦은 업종이 유리하다. 또한 코너형 호실은 두 방향 이상의 개방감을 확보해 프랜차이즈 카페나 음식점 운영에 유리하며, 브랜드 가맹점 입점 시 상권 인지도 제고에도 효과적이다.분양 관계자는 “상가 투자자 입장에서 초기 공실 리스크를 줄이려면 생활 필수형 업종이 안정적”이라며 “검단신도시의 대단지와 학군 수요를 고려할 때 카페, 편의점, 세탁소 같은 업종의 임대 선호도가 높을 것”이라고 설명했다.단지 인근 학군 입지를 고려할 때 문구점·학원·스터디카페 등 학세권 특화 업종도 경쟁력이 높을 것으로 전망된다. 특히 학생과 학부모의 생활 동선이 직접적으로 이어지는 위치 특성상, 학원가와 결합된 시너지 효과를 기대할 수 있다.‘디에트르 더 에듀 단지 내 상가’는 신축 상가로 권리금 부담이 없고, 2026년 5월 아파트 입주와 동시에 빠른 수익 창출이 가능하다. 이는 계약 후 일정 기간 동안 수익 창출이 어려운 일부 상가와 달리, 안정적인 임대 수익을 빠르게 확보할 수 있다는 점에서 장점으로 꼽힌다.해당 상가는 오는 9월 26일(금) 인천광역시 서구 원당대로 일원에 검단라페온빌2차에서 공개경쟁 입찰을 통해 공급된다. 당일 오전 11시부터 정오까지 신청 접수가 진행되고, 이후 개찰을 통해 호실별 최고가 입찰자가 낙찰자로 선정된다. 입찰보증금은 호실당 1천만 원이며, 낙찰 시 입찰보증금은 계약금의 일부로 대체된다.분양 문의는 홍보관을 통해 가능하다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com