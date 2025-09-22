한국부동산개발협회(KODA, 회장 김승배)가 오는 11월 창립 20주년 기념 행사 'A.N.D 20'를 개최한다고 밝혔다.

한국부동산개발협회(KODA)가 창립 20주년을 맞아 기념 행사의 명칭을 ‘A.N.D 20’으로 공식 확정하고 본격적인 준비에 돌입했다고 22일 밝혔다.한국부동산개발협회는 부동산개발 사업의 건전하고 투명한 발전과 디벨로퍼 업계의 권익 향상을 목적으로 설립된 단체이다.‘A.N.D 20’은 행사 슬로건인 ‘ALL NEW DEVELOPER PROJECT’와 20년을 뜻하는 숫자 20을 합친 명칭이며, 협회가 지난 20년간 이끌어온 대한민국 부동산 개발사업의 발자취를 돌아보고 향후 20년을 준비하는 ‘새로운 디벨로퍼의 도약’을 의미한다.‘A.N.D 20’은 오는 11월 20일 그랜드인터컨티넨탈 서울 파르나스 5F 그랜드볼룸에서 개최될 예정이다. 식순은 사전 만찬을 시작으로 ▲글로벌 디벨로퍼 컨퍼런스(1, 2부), ▲KODA 20주년 기념식으로 이어진다. 특히 글로벌 컨퍼런스에는 쿠슈너 컴퍼니(U.S), 모리빌딩(Japan), 엣지(Netherlands), 엠디엠(Korea) 등 해외 및 국내 주요 디벨로퍼들이 연사로 참여할 예정이다.이번 행사는 지난 4월 공식 발족된 ‘20주년 기념사업단’이 맡았다. 지난 7월에는 김한모 기념사업단장(HM그룹 회장), 김대건 부단장(리건그룹 회장)을 비롯한 준비위원들이 글로벌 디벨로퍼 초청 및 주요 개발 현장 답사 등을 위해 직접 미국으로 건너가 부동산 디벨로퍼 기업인 쿠슈너 컴퍼니(Kushner Companies)를 방문하기도 했다.당시 방문에선 도널드 트럼프 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너의 여동생이자 쿠슈너 컴퍼니를 경영하고 있는 니콜 쿠슈너 마이어와 CEO(최고 경영자) 로렌 모랄리를 만나 다양한 협력 방안을 논의하고, KODA 20주년 기념행사에 초대하기도 했다.또한 9월에는 일본 모리빌딩 본사에 방문해 현재 부사장을 맡고 있는 모리 히로오와 만나 KODA 20주년 기념행사에 초대했다. 유럽을 대표하는 디벨로퍼 기업인 네덜란드 엣지(Edge)와도 지속적인 소통을 통해 자산배분 부문 대표인 세실 바브콕(Cecile Babcock)을 초청하는 등 행사 준비에 만전을 기하고 있다.협회는 20주년을 맞아 디벨로퍼 산업 전반의 정책 연구와 시장 분석을 통해 건전한 산업 생태계를 조성하고, 국내외 개발 트렌드와 제도 개선 방향을 제시하는 전문 연구기관인 ‘부동산개발산업 연구원’ 출범도 앞두고 있다. 또한 협회 이미지 개선을 위해 C.I 리뉴얼도 추진 중이다.기념사업단 김한모 단장은 “지난 20년간의 경험을 바탕으로 디벨로퍼 업계의 더 나은 내일을 위한 출발점이 될 수 있도록 만전을 기해 준비하고 있다”며 “A.N.D 20은 단순한 기념행사를 넘어, 업계가 미래지향적 혁신을 이어갈 수 있는 계기를 마련하는 장이 될 것”이라고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com