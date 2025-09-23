“역시, 엔비디아!”…엔비디아·오픈AI 대규모 협력에 뉴욕증시 사상 최고치

뉴욕증시가 22일(현지시간) 엔비디아의 대규모 투자 발표에 힘입어 3대 지수 모두 사상 최고치로 마감했다.이날 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일보다 66.27포인트(0.14%) 오른 46,381.54에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 29.39포인트(0.44%) 상승한 6,693.75에, 나스닥 종합지수는 157.50포인트(0.70%) 오른 22,788.98에 각각 마감했다.엔비디아는 오픈AI와 전략적 파트너십을 체결하고 최대 1천억 달러(약 140조원)를 투자해 10기가와트(GW) 규모의 AI 데이터센터를 구축할 계획이라고 밝혔다. 이는 원전 10기에 해당하는 전력 규모다.투자는 단계적으로 이뤄지며, 첫 100억 달러는 1GW 규모 컴퓨팅 파워가 배치될 때 투입된다. 내년 하반기에는 엔비디아 차세대 AI 칩 ‘베라 루빈’을 활용한 1단계 가동이 시작될 예정이다. 전체 인프라는 2026년 하반기 가동을 목표로 한다.젠슨 황 엔비디아 CEO는 현지 매체 CNBC와의 인터뷰에서 “10GW는 400만~500만 개 GPU에 해당하는 규모로, 엔비디아가 올해 출하할 총량과 맞먹는다”며 “규모 면에서 기념비적인 프로젝트”라고 말했다. 샘 올트먼 오픈AI CEO도 “컴퓨팅 인프라는 미래 경제의 기반이 될 것”이라며 협력 의의를 강조했다.블룸버그 통신은 엔비디아가 이번 거래를 통해 오픈AI 지분을 확보하게 된다고 전했다.양사 협력 소식에 엔비디아 주가는 장중 반등하며 184.55달러까지 올라 3% 이상 상승, 역대 최고가를 경신했다.정채희 기자 poof34@hankyung.com