김상열 회장 차남 김민성 전무가 최대주주, 기업가치 제고에 박차

호반그룹 사옥. 사진=호반그룹

김상열 호반그룹 회장 차남인 김민성 전무가 최대 주주인 호반산업이 물적분할을 통해 순수 지주사 체제로 전환한다.23일 전자공시에 따르면 전날 호반산업은 건설·토목사업 부문을 분할한다고 밝혔다. 분할 방식은 단순 물적분할이다. 호반산업은 “지배구조 변경을 통하여 궁극적으로 기업가치와 주주가치를 제고한다”는 계획이다.분할회사는 호반산업 사명을 그대로 이어 아 분할대상 사업부 운영을 전담하는 한편, 존속회사는 신설회사의 발행주식 총수를 배정받는다.존속회사 사명은 ‘에이치비(HB)호반지주’로 공정거래법에 따라 지주사로 전환하게 된다. 앞으로 HB호반지주는 사업 간 시너지 강화 또는 신규사업 발굴 등 자회사들의 가치 제고에 나선다.호반그룹 계열사인 호반산업은 김민성 전무가 지분 41.99%를 보유하고 있다. 그밖에 지분은 호반건설이 11.36%, 호반프라퍼티가 4.66%, 자기주식 41.99%를 보유한다.민보름 기자 brmin@hankyung.com