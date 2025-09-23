커브드, 고함량 미백 쿠션 ‘비타민C 글루타치온 스킨 핏 쿠션’ 출시

프리미엄 스킨 에이징 솔루션 브랜드 커브드(Kurved)가 비타민C 유도체 10,000ppm과 글루타치온 600ppm을 함유한 고기능 미백 쿠션, ‘비타민C 글루타치온 스킨 핏 쿠션’을 출시했다고 밝혔다.새롭게 출시된 이번 제품은 단순한 커버를 넘어 사용할수록 실제 피부 톤을 개선하는 기능성 베이스 쿠션으로, 자외선, 색소 침착, 칙칙함 등 복합적인 피부 톤 고민에 대응하기 위해 고 함량 유효 성분을 적용한 것이 특징이다.제품에는 커브드의 독자 성분인 VITAGLU COMPLEX™가 적용됐다.사용 4주 만에 색소 침착 26% 개선 효과가 확인됐으며, 매일 사용하는 제품인 만큼 피부 자극 없이 안전하게 사용할 수 있도록 설계됐다. 또한 임상 시험을 통해 다크닝 없이 25시간 동안 밀착 지속되는 효과를 입증했으며, SPF40 PA++ 자외선 차단과 윤기·보습·커버를 모두 갖춘 3중 커버 시스템으로 메이크업 지속력까지 강화했다.커브드 관계자는 “비타민C 글루타치온 스킨 핏 쿠션은 고 함량 유효 성분을 담은 저 자극 기능성 쿠션으로, 단순 커버를 넘어 실제 피부 밝기 개선을 고려해 기획한 제품”이라며 “칙칙한 피부 톤이나 생기 부족으로 고민하는 고객들에게 자신 있게 제안 드린다”고 전했다.한편, 커브드는 신제품 출시를 기념해 자사 공식몰을 통해 ‘비타민C 글루타치온 스킨 핏 쿠션’을 비롯한 전 제품을 최대 50% 할인하는 프로모션을 오는 10월 1일까지 진행 중이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com