홈 한경BUSINESS [속보] 李대통령, 美 상·하원 의원단에 "구금사태 재발 않길 바라" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202509231893b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.09.23 11:39 수정2025.09.23 11:39 강홍민 기자 이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 22일 경기 성남 서울공항에서 공군 1호기로 향하며 정청래 더불어민주당 대표와 대화하고 있다. 이 대통령은 유엔총회 참석차 미국 뉴욕으로 출국해 한국 정상 최초로 안전보장이사회(안보리) 공개 토의를 주재한다.(사진=김범준 기자) 李대통령, 美 상·하원 의원단에 "구금사태 재발 않길 바라"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “롯데카드 해킹” 김병주 MBK 회장 국감 소환 예고 파르나스호텔, 한남동 하이엔드 시니어 레지던스 운영사 선정 배경은 세스코-성동구 협력, '바퀴벌레 퇴치 시범사업' 추진 주가 작전세력 ‘패가망신 1호’에 금융권 초비상 다이소 유통된 '다이어트약' 간염 증상 발생···전량회수