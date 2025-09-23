브릭스인베스트먼트 제공 ‘소요한남’ 시니어 레지던스 렌더링 이미지'

최근 한남동에 들어서는 하이엔드 시니어 레지던스 ‘소요한남’의 운영사로 파르나스호텔이 참여하게 됐다. 여러 호텔들을 제치고 파르나스호텔이 선택받은 이유에 업계의 관심이 쏠린다.시니어 비즈니스 시장은 단순한 주거 공간을 넘어 웰니스, 문화, 커뮤니티를 아우르는 라이프스타일로 빠르게 진화하고 있으며, 특히 하이엔드 서비스에 대한 수요가 크게 증가하고 있다.파르나스호텔은 국내 럭셔리 호스피탈리티를 40여 년간 선도해온 경험과 프리미엄 브랜드 운영 노하우를 바탕으로 이러한 변화에 대응할 수 있는 역량을 갖추고 있다. 파르나스호텔은 럭셔리 호텔 시장에서 확실한 성과를 내며 운영 역량을 입증해왔다. 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스, 파르나스 호텔 제주, 그리고 가장 최근에 개관한 웨스틴 서울 파르나스까지 서울 및 제주 지역에서 5성급 호텔 3곳을 운영하고 있으며, 프리미엄 비즈니스 호텔 브랜드 나인트리 바이 파르나스까지 운영하고 있다. 이에 더해 글로벌 프라임 등급 오피스 빌딩 ‘파르나스 타워’와 복합 쇼핑 공간 ‘파르나스몰’을 운영해 다방면으로 서비스 운영 전문성을 갖추고 있으며, 그 결과 국내 호텔 기업 중에서는 가장 높은 영업이익을 자랑한다.파르나스호텔의 피트니스 클럽 운영 경쟁력도 시니어 레지던스 운영에 차별화된 가치를 더할 것으로 분석된다. 파르나스호텔은 국내 최고 수준의 피트니스 클럽 2개소를 운영하고 있다. 최근 2개년 간 클럽 2개소 모두 고객에 대한 분석과 니즈를 반영하여 리모델링했다. 그 결과 리모델링 이후 회원권 거래소에서 거래되는 피트니스 회원권은 국내 최고가를 갱신했다.최고급 피트니스 설비와 시설, 그리고 개인 맞춤형 서비스 및 섬세한 회원 관리 체계를 적용하여 오랜 기간 회원 만족도를 높은 수준으로 유지하고 있다. 특히, 타겟별 맞춤형 서비스를 통해 시니어 고객의 만족도가 더욱 높아졌다. 이에 발맞춰 파르나스호텔은 시니어 회원에 최적화된 프로그램을 개발하고 트레이너들의 전문성을 강화하여 시니어 회원들에게 높은 선호도로 연결되는 선순환 구조를 갖게 되었다. 이러한 경쟁력이 뒷받침이 되어 향후 하이엔드 시니어 레지던스 고객들에게 부가가치가 높은 서비스로 전달될 것으로 예상된다.특히, 시니어 레지던스 분야 진출을 위해 오랜 기간 많은 노력을 한 것으로 확인된다. 파르나스호텔은 전문 컨설팅을 통해 시니어 레지던스 시장을 면밀히 분석하고, 운영 사례 중심의 벤치마킹을 통해 하이엔드 시니어 레지던스에 최적화된 솔루션을 구축하고 있다. 이를 위해 파르나스호텔은 뉴욕과 도쿄 등 시니어 사업 선진국에서 국내에서는 찾아보기 어려운 도심형 하이엔드 시니어 레지던스의 운영 사례를 직접 찾아 방문했다. 또한 은퇴 예정자부터 초고자산가, 실제 시니어 레지던스 내 거주중인 입주자에 이르기까지 다양한 잠재 고객들을 만나 그들의 생활 니즈를 면밀히 조사해왔다. 단순한 시장 분석을 넘어 현장에서 답을 찾겠다는 접근이었다.이러한 노력을 현실화하기 위해 파르나스호텔은 전담 조직을 갖추고 지금도 역량 개발에 힘쓰고 있다고 한다. 전담 조직은 호텔리어로서의 서비스 노하우와 시니어 고객에 대한 이해를 결합해 각 영역 별 담당자들의 전문성을 강화하는 역할을 맡는다.업계 관계자는 “파르나스호텔은 단순한 운영사에 머무르지 않고 고객의 일상에 새로운 가치를 더하는 파트너로 자리매김해왔다”며 “소요한남을 통해 뉴욕과 도쿄를 능가하는 한국형 하이엔드 시니어 레지던스 모델이 만들어 질 것이고 동시에 K-Culture처럼 한국의 시니어 레지던스 모델이 세계 시장으로 역진출도 가능하다는 시장의 기대를 모으고 있다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com