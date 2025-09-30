[2025 대한민국 교육 브랜드대상] 매쓰유(math you), 온라인 수학 단원학습·급수시험 플랫폼

매쓰유(math you)가 30일 ‘2025 대한민국 교육 브랜드대상’에서 2년 연속 수학 부문 대상을 수상했다.㈜큐앤에이(Q&A Inc.)의 매쓰유는 본인의 실력과 부족한 부분을 정확히 짚고 넘어갈 수 있도록 ‘단원 학습평가’와 ‘수학 급수시험’을 제공하고 있다. 월 1~2회 실력을 진단해 보면서 부족한 영역을 중심으로 학습을 이어갈 수 있는 단원 학습평가는 각 단원을 정확히 이해했는지 스스로 점검해볼 수 있는 기회를 제공한다. 초등학교 3학년부터 응시가 가능하며, 고등학교 1학년 과정과 수학Ⅰ, 수학Ⅱ까지 마련되어 있다.‘수학 급수시험’은 한 학기 동안 학습한 수학 내용을 바탕으로 종합적인 성취도를 진단할 수 있다. 시험 결과를 통해 부족한 부분은 방학 동안 집중적으로 보완하고, 다음 학기를 보다 효과적으로 준비할 수 있도록 돕는다. 특히 60점 이상의 점수로 합격할 경우, 점수에 따라 급수증을 무료로 발급해 학생들에게 수학에 대한 자신감과 학습 의욕을 높이는 데 도움을 주고 있다.두 시험은 모두 온라인으로 간편하게 응시할 수 있어 공간 제약 없이 누구나 쉽게 접근할 수 있으며, 결과 분석 리포트를 통해 취약 개념과 강점을 명확히 확인할 수 있다. 응시 후에는 결과지를 통해 전국 평균 난이도별 정답률과 문항별 결과 진단 등도 알아볼 수 있다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com