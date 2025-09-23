모티바코리아 임신영 대표, WTA 코리아오픈 2025 테니스 결승 시상 참여

글로벌 의료기기 가슴보형물 브랜드 모티바코리아가 메인 스폰서로 함께한 2025 WTA 500 코리아오픈(Presented by 모티바)이 지난 21일 서울 송파구 올림픽공원 테니스경기장에서 성황리에 막을 내렸다.이번 대회는 총상금 112만 9,610달러 규모로 치러졌으며, 세계 정상급 선수들이 출전해 수준 높은 경기를 선보였다. 올해 윔블던 여자 단식 챔피언이자 세계랭킹 2위인 이가 시비옹테크(폴란드)는 단식 결승에서 에카테리나 알렉산드로바(러시아)를 1-6, 7-6(7-3), 7-5로 꺾고 짜릿한 역전승을 거두며 우승을 차지했다. 복식 결승에서는 바르보라 크레이치코바-카테리나 시니아코바(체코) 조가 마야 조인트(호주)-케이티 맥낼리(미국) 조를 6-3, 7-6(8-6)으로 제압하고 정상에 올랐다.대회 마지막 날 열린 시상식에서 모티바코리아 임신영 대표는 단식 우승자 이가 시비옹테크와 복식 우승자 바르보라 크레이치코바-카테리나 시니아코바 조에게 트로피를 직접 전달하며 선수들의 성취를 축하했다. 이번 시상 참여를 통해 모티바코리아는 세계적인 스포츠 무대와 함께하며 브랜드를 팬들에게 더욱 가까이 전할 수 있었다.모티바코리아 임신영 대표는 “세계적인 선수들의 열정과 성취를 직접 축하할 수 있어 매우 뜻깊었다”며 “모티바코리아는 앞으로도 여성의 건강한 아름다움을 지지하는 브랜드로서 스포츠와 라이프스타일을 잇는 다양한 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.한편, 모티바코리아는 대회 기간 동안 올림픽공원 테니스 경기장 내 브랜드 부스를 운영하며 포토존 이벤트와 럭키드로우 등 다양한 체험 프로그램을 진행해 관람객들과 소통했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com