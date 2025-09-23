초고가 주택 공급 0.4%... 희소성 부각되는 ‘서울원 아이파크’ 펜트하우스

올해 전국에서 공급된 아파트 가운데, 분양가 40억원 이상의 고가 주택 비율이 단 0.4% 인 것으로 집계 됐다.부동산전문 리서치업체 리얼투데이가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과 올해(1~8월) 공급한 총 일반공급 물량 5만3,029가구 중 분양가격이 40억원 이상인 물량은 단 212가구로 전체의 0.4%를 차지했다.고가 주택에 대한 수요는 여전히 견고하게 이어지고 있지만, 공급 자체가 극히 제한적이어서 희소성이 더욱 부각되는 흐름이다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 용산구 ‘한남더힐’ 전용면적 206㎡는 지난 3월 109억3,000만원을 기록했다. 해당 단지의 직전 거래가격(지난해 8월) 96억원에 비하면 10억원이 넘게 오른 금액이다.또한 성동구 ‘아크로 서울 포레스트’에서 가장 큰 면적을 자랑하는 전용면적 273㎡도 지난 6월 290억원의 거래 가격을 기록, 신고가를 달성했다.이러한 가운데, HDC현대산업개발이 광운대역세권에 공급 중인 ‘서울원 아이파크’ 펜트하우스 공급 소식에 수요자들의 관심이 몰리고 있다. ‘서울원’은 HDC현대산업개발이 본사 이전을 추진하는 등 사활을 걸고 추진하고 있는 프로젝트로 단순한 고급 주거 단지 인식을 넘어 하이엔드 라이프 스타일을 구현한 복합개발로 평가 받고 있다.실제 ‘서울원 아이파크’는 현재 99% 계약률로 완판을 앞두고 있다. 특히 전용면적 244㎡의 초대형 펜트하우스 평형에 고급 자재와 설계를 확보하며, 강북권에서는 보기 드문 프리미엄 주거 상품으로 손꼽힌다.이 펜트하우스는 공급가격이 48억원에 책정된 점도 눈길을 끈다. 전용 244㎡ 규모와 하이엔드 설계를 갖춘 펜트하우스를 40억대에 접근할 수 있다는 점은 업계에서도 이례적인 수준으로 받아들여지고 있다.최근 고급주택 시장에서는 부산에서 공급된 A단지 펜트하우스가 최고 100억 원을 넘는 가격에 공급되는 사례도 등장하고 있다. ‘서울원 아이파크’ 펜트하우스 타입은 서울이라는 입지에도 불구하고 상품성과 희소성, 접근성 측면에서 균형 잡힌 조건을 갖춘 것으로 평가된다.또한, 단지 내에는 5성급 호텔 서울원 메리어트, 서울 아산병원 협력 의료시설, 쇼핑몰, 문화·업무·관광 인프라까지 갖춰져 있다.미래가치 또한 풍부하다. GTX-C 노선 개통이 예정된 광운대역과 직접 연결되는 초역세권 입지는 서울 동북권의 교통 지형을 획기적으로 바꿀 핵심 인프라로 평가받고 있다. GTX-C 노선이 개통되면 광운대역에서 삼성역까지 약 10분대 이동이 가능해진다.‘서울원 아이파크’ 펜트하우스는 하이엔드 호텔 수준의 컨시어지 서비스를 제공할 예정이다. 전문 의전팀이 제공하는 리무진 서비스, 클리닝 전문 인력의 하우스 키핑, 케이터링 등이 제공된다. 또, 리빙케어로 가정식 배달, 런드리(세탁물 수거), 마켓 등 다양한 서비스를 누릴 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com