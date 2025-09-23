“좁디좁은 LCC 좌석” 제주·티웨이 가장 심각

최근 일부 항공사가 좌석수를 늘리고 면적을 줄이려다 안전성 논란과 국민 반발로 계획이 무산된 가운데 국내 저비용항공사(LCC)중 제주항공과 티웨이항공의 이코노미좌석 면적이 지나치게 협소하다는 지적이 제기됐다.23일 국회 국토교통위원회 소속 정준호 더불어민주당 의원이 국토교통부로부터 제출받은 ‘국내 항공사 이코노미좌석 현황’ 전수조사 자료에 따르면 제주항공과 티웨이항공의 B737-800 기종 이코노미석이 가장 협소한 것으로 조사됐다.제주항공은 좌석 안장폭이 최소 41.4㎝, 1인당 면적은 0.305㎡에 불과했다. 티웨이항공도 안장폭이 43㎝, 1인당 면적이 0.314㎡로 비슷한 수순이었다. 이는 대형항공사 대비 최대 20% 가까이 좋은 수치다.대한항공의 같은 기종은 안장폭 44㎝ 좌석 간격 84~86㎝로 1인당 면적이 0.37~0.38㎡에 달했다. 아시아나항공도 유사한 수준을 기록해 대형항공사와 저비용항공사 간의 차이가 뚜렷했다.진에어는 동일 기종에서 안장폭 43.2㎝, 1인당 면적 0.324㎡로 다소 여유가 있었고 에어부산 A320-200의 경우 안장폭은 45.36㎝로 넓었으나 좌석 간격이 71.1~73.7㎝로 짧아 1인당 면적은 0.32~0.33㎡ 수준에 머물렀다.특히 통로 간격이 가장 좁은 항공사는 티웨이(B737-800 42.9㎝)로 조사돼 기내 이동시 불편이 우려된다는 지적도 나왔다.정준호 의원은 “항공 좌석은 영업 전략과 시장 논리에 따라 운영되지만 국토부는 항공사와 협의해 승객의 복지와 편의성 향상을 위한 행정지도를 강화해야 한다”며 개선 필요성을 촉구했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com